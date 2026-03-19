Responsable de llibret, de monumento, de playback y ahora... hasta creadores de contenido: La nueva figura que ha llegado para quedarse en las Fallas

La influencia de las redes sociales en la sociedad actual es una realidad que no se le escapa a nadie. Ya no es ni noticiable. En el mundo de las Fallas, con la particular idiosincrasia de dicho colectivo, la conectividad está a la orden del día.

Las comisiones dan cuenta a través de las redes de lo bueno pero también de lo malo. Esta semana se ha podido comprobar con la entrega de premios, que es un acto tremendamente entusiasta, o con el vandalismo que han sufrido algunas fallas de Gandia, que es lo peor que puede pasar. También para implementar tecnología como pulseras de pago y códigos QR para actividades infantiles.

Veinteañeras activas

Rosa y Andrea son falleras veinteañeras de la falla Vilanova de Gandia. Este periódico las sorprende a primera hora del día de Sant Josep fotografiándose ante el tapiz de la Mare de Déu resultante de la Ofrenda del día anterior.

Las dos se proclaman "activas" en las redes sociales: "Subimos stories a Instragram que duran 24 horas, fotos que nos hacemos con las amigas, con nuestras parejas o con los falleros para mostrar el día a día de las Fallas desde dentro".

También sirven las redes sociales "para enterarnos de los actos y horarios de nuestra comisión o la Federació de Falles. Nuestra falla tiene su propio encargado de redes, es muy activa en Instagram y sube muchos contenidos. Durante todo el año estamos todos conectados para saber cómo, cuándo y dónde de todo lo que concierne a las Fallas".

Las dos falleras de Vilanova posan ante el tapiz de la Mare de Déu, en una imagen de este jueves día 19 / Salva Talens Carbó

Ambas aseguran categóricamente y al unísono que Instagram es la red social más utilizada, al menos, según ellas.

Rosa y Andrea consideran que las redes sociales son necesarias para "conocer más y mejor el mundo de las Fallas. Mucha gente que no es aquí se entera de lo que es y significa esta fiesta".

Conscientes de que antes no existían las redes, pero sí las Fallas, destacan que "ahora es el presente y estamos todos conectados, inevitablemente".

Creadores de contenido

Pero no todos son falleras y falleros conectados. También hay gente joven que, sin ser protagonista de la fiesta, están directamente relacionados con el "Social Media" y su influencia en las Fallas.

Es el caso de Joshua y Estefanía, dos creadores de contenido que están inmortalizando el monumento de la falla Prado de Gandia en la mañana del día 19 de marzo de 2026.

Explica Estefanía que "tenemos un podcast (dos millenials y un podcast) en el que tratamos la cultura, el cine o las series, pero también abordamos la cultura valenciana y, en este caso, las Fallas. Ahora mismo estábamos haciendo un reel para subirlo a nuestras redes".

Joshua destaca que "gracias a las redes, todo el mundo puede disfrutar de las Fallas. Aunque no estés de manera presencial, las redes te permiten conocer esta parte de nuestra cultura valenciana. Es una oportunidad para que la gente joven, sobre todo, tenga conocimiento de lo que son las Fallas, de Gandia o de allá donde haya".

Los creadores de contenido, delante de la Falla Prado de Gandia, el día de Sant Josep / Salva Talens Carbó

El público o clientela más fiel de las redes sociales son, a juicio de Estefanía y Joshua, "la generación Millenial y la generación Zeta. Además, son los que más viven la fiesta".

Clasificación

Para estos, también jóvenes, creadores de contenido, Tik Tok ocupa la primera posición en cuanto a utilización e influencia en las redes sociales, seguida de Instagram y en menor grado la mensajería directa. Al ser preguntados por Facebook, contestan que "no lo utilizamos ni la gente joven tampoco". De hecho, las comisiones falleras se abren cuenta en Instagram siguiendo la tendencia de los falleros y falleras jóvenes, destacan.

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Joshua confiesa que es un firme defensor de que "las instituciones públicas deberían hacer servir todas las redes, sin excepción. La hiperconexión entre personas ha venido para quedarse. Ignorarla sería ignorar el futuro, concluye.