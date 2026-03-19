Roban el ninot de la falla Cambro de Tavernes de la Valldigna elegido por la fallera mayor infantil como recuerdo de su reinado

Los falleros y falleras de la falla Cambro se han despertado hoy con un sabor agridulce tras sufrir un acto vandálico. Concretamente, alguien ha sustraído un ninot de su falla infantil a pocas horas de la Cremà.

La pieza robada representa a una niña con una cesta de flores y estaba situada en la base de la falla. Precisamente se trataba de la pieza que la fallera mayor infantil de la comisión había elegido como recuerdo de su reinado. Los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil, aunque desde la comisión hacen un llamamiento para que el autor de los hechos devuelva la pieza.

Fuentes de la propia comisión señalan que el ninot seguía en su lugar a las 23:30 h, pero horas después había desaparecido. Desconocen qué ha podido ocurrir. La falla, bajo el título "Una lluita saludable" del artista Ionel Sandu, obtuvo el segundo premio de las fallas infantiles 2026 por detrás del Passeig.

No es el único acto vandálico que han sufrido las fallas en la Safor este año. La comisión Plaça Prado de Gandia ya sufrió estos incidentes durante la Nit de la Plantà. En este caso, robaron varias piezas del monumento de Sección Especial y destrozaron otras.

A la derecha, el ninot robado esta madrugada. / Levante-EMV

Otros robos

Tras el incidente, la falla hizo un llamamiento y las dos 'ratitas falleras' robadas regresaron al monumento. Las dos figuras fueron depositadas en un portal cercano. Fue un conocido de la comisión quien las encontró y las entregó a la falla, que celebró la decisión. Por su parte, los falleros, junto al artista, pudieron recomponer las piezas rotas antes de la visita del jurado ese mismo lunes 16 de marzo.

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Un día después, el 16 de marzo -jornada de visitas del jurado antes de la entrega de premios-, la falla Carrer Major i Passeig de Gandia también denunciaba un robo en su falla grande. Los propios falleros solicitaban la devolución de la pieza antes de que el jurado visitar la falla.