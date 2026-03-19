Setmana gran a Bellreguard: Este dijous es pot decidir el segon finalista de la Lliga CaixaBank Pro 2 de raspall
La canxa saforenca també serà l'escenari de la gran final de la Lliga CaixaBank Pro1 este diumenge 22 de març
El Trinquet de Bellreguard acull cites molt importants de raspall professional masculí amb la disputa de dos partides decisives. Este dijous, festiu del 19 de març, a les 17 hores, es juga la partida de tornada de la segona semifinal de la Lliga CaixaBank Pro 2. Els protagonistes són Terrades II i Terrades (Ajuntament d'Ondara-Portal de la Marina) i Boronat i Javier (Ajuntament de Bicorp).
Els primers van guanyar l'encontre d'anada per 25-20 al Trinquet de la Llosa de Ranes, però han de triomfar este dijous per estar en la final. Si guanyen els seus rivals, hi haurà tercera partida de desempat.
L'altre equip finalista ja està clar. Es tracta de Bonillo, Rosen i Izan (Ajuntament de Sueca) que ha superat a Favarero i Néstor (Ajuntament d'Oliva) en les dos partides de semifinals.
La segona partida de la vesprada
La jornada es completa amb una partida de Falles 2026 amb Vercher, Murcianet i Néstor contra Diari, Seve i Bossio, prevista a les 18.30 hores.
La gran final, el diumenge
Bellreguard també serà este diumenge, 22 de març, l'escenari de la gran final de la Lliga CaixaBank Pro 1. Els equips que open el títol són Ajuntament de Senyera amb Iván, Momparler i Alejandro i Ajuntament de Barxeta de Marrahí, Raúl i Marc Ortega. La final és a les 18.30 hores i les entrades estan a la venda.
