Tres fallas de Especial de Gandia ya tienen artistas para 2027

Tres comisiones de la Sección Especial de las Fallas de Gandia ya han decidido que sí renovarán a sus artistas falleros de cara al próximo ejercicio. Son Màrtirs, Mercat y Prado, mientras que Vilanova todavía no ha tomado una decisión al respecto.

En Màrtirs, que en 2025 trabajaron con Palacio i Serra y este año habían apostado por Josué Beitia para el monumento mayor, no tienen ninguna duda. El presidente de la comisión, Jaime López, expresa su "confianza plena" en este artista, e incluso desea que "esté con nosotros muchos años".

Con su obra "Pangea" el artista logró arrebatarle el primer puesto a José Sanchis en Vilanova, que venía ganando en las Fallas de Gandia en los últimos ocho años seguidos. López destaca de Beitia que "además de la creatividad y el acabado de los "ninots" ofrece la tranquilidad de que cumple con los plazos y la falla está acabada en tiempo y forma".

Josué Beitia tiene un palmarés envidiable este año con los primeros premios en Gandia, Dénia y Alzira, y un segundo en l'Antiga de Campanar, en València, comisión esta última que le ha blindado para los tres próximos ejercicios, entre otros galardones. Màrtirs también renovará al artista fallero de la infantil, Borja Lorente.

En la Vilanova, a pesar de que la "Gandioesfera" de José Sanchis logró un segundo premio y el primero en Crítica Local, todavía no han tomado una decisión al respecto. Sanchis lleva nueve años plantando para Vilanova.

Sanchis con el presidente Bañuls y la reina de la falla la noche de los premios. / J.C.

Para la infantil ficharon por primera vez a Fernando Foix, y con él sí que han logrado retener la victoria en la categoría. "Origen" es además una falla que ha impactado por su diseño, con una lámina de agua sobre la que parece que el monumento levita.

En Plaça Prado también están satisfechos con el cullerense Érik Martínez, que firmará de nuevo el monumento mayor de 2027. El presidente de la comisión, Guillem Morant, opina que la obra de Martínez "no tiene parangón en acabado, pintura y decoración". Ha ganado este año en Sagunt y ha sido quinto en Cullera.

El presidente de Plaça Prado, Guillem Morant, con los artistas Érik Martínez y Sergio Gómez. / Levante-EMV

Para la falla infantil ficharon este año al alicantino Sergio Gómez y seguirán confiando en él, informa Morant, "porque se ha implicado mucho y estamos seguros de que se volcará mucho más el año que viene".

Pablo Soler, presidente de Mercat, con los artistas Pau Soler y Vicent Cabanilles. / Levante-EMV

Mercat ha regresado este año a la Sección Especial. Pau Soler es el autor del monumento mayor, "Sanguangos", que ha merecido el cuarto puesto. El presidente de la comisión, Pablo Ramos, confirma que Soler repetirá. "Estamos superorgullosos, se ha volcado con el monumento y con la comisión, hacía años que Mercat no llenaba la plaza de esa manera y esta vez lo ha conseguido", señala.

Jubilación de Vicent Cabanilles

En cuanto a la infantil, "Fallaparaula", que logró un tercer premio, es obra del artista gandiense Vicent Cabanilles. Es una falla interactiva, ya que propone un juego al estilo "Pasapalabra" que el visitante puede hacer en internet gracias a un código QR.

Sin embargo, no repetirá porque se jubila y se retira del oficio. Ha hecho 13 fallas infantiles para Mercat y este era su único y último proyecto este año. "Es un artista que siempre ha hecho fallas de gran calidad y al que le tenemos mucha estima en la comisión", explica Pablo Ramos. Por otra parte, el presidente de Mercat advierte: "Hemos vuelto a Especial para quedarnos".