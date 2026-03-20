Acaban unas Fallas en Oliva marcadas por la 'germanor' y una mayor apuesta por la monumentalidad
El presidente de la Federació de Falles, Santiago García, destaca la participación en los diferentes actos
Ha habido algunas quejas y denuncias por lanzar petardos fuera del horario permitido
En las Fallas de Oliva, donde la Cremà acabó sobre las dos de la madrugada, la normalidad ha sido la tónica dominante. El presidente de la Federació de Falles d'Oliva, Santiago García, hace un balance positivo. Destaca la "germanor", el compañerismo que ha habido entre todas las comisiones y la mayor apuesta que estas han realizado este año por la monumentalidad de las fallas.
Pese a la ausencia de incidentes destacables ha habido quejas de vecinos e incluso denuncias por disparar petardos fuera del horario permitido, a cargo tanto de falleros como no falleros, y es un aspecto en el que según García debería haber más civismo y control de cara al año que viene.
El acto más multitudinario fue, como siempre, l'Ofrena a la Mare de Déu del Rebollet y la posterior entrega de premios, donde se produjo la curiosa e inédita coincidencia en los tres primeros puestos de las fallas mayores e infantiles; Institut, Sant Francesc y l’Estació, por este orden.
García destaca también la satisfacción de la fallera mayor de Oliva, Teresa Borràs, y la Corte de Honor. Pronto se abrirá el plazo para el año que viene y el presidente confía en que no suceda como en 2024, cuando no hubo representante por falta de candidatas.
Acaban las fiestas en una ciudad que ha visto crecer su censo fallero, 200 más en un año, y ya son 1.445 los componentes de las siete comisiones, como informó Levante-EMV, aunque la festividad más numerosa en este sentido siguen siendo los Moros i Cristians, con más de 3.000 componentes.
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