Bellreguard, capital del raspall professional masculí amb la gran final de la Lliga CaixaBank Pro 1
El trinquet saforenc també ha estat decisiu per completar el cartell de la final de la Lliga Pro 2
Va de bo!!!. Com tantes vegades, el Trinquet Municipal de Bellreguard que gestiona l'empresa El Zurdo és la capital de la pilota valenciana a raspall.
El trinquet saforenc és l’escenari que acull este diumenge, 22 de març, la gran final de raspall Pro1 de la Lliga CaixaBank entre els equips d’Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera) i el de Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Ajuntament de Barxeta).
La partida pel títol està programada a les 18.30 hores i podrà seguir-se en directe a través de la retransmissió que es realitzarà per la web d’À Punt.
L'equip de Barxeta va haver de patir ahir fins a l’últim joc en la partida de desempat contra Ian i Tonet IV (Genovés) per a accedir a la gran final. També han hagut de guanyar-se el bitllet a la final el jove trio de Senyera en la tercera partida de semifinals. Iván, Momparler i Alejandro van haver de remuntar les semifinals enfront de l’equip de Montaner, Lorja i Bossio (Llosa de Ranes).
Per una altra banda, este dijous, festiu del 19 de març, s'ha jugat, també al trinquet bellreguardí la partida de tornada de la segona semifinal de la Lliga CaixaBank Pro 2. Els protagonistes eren Terrades II i Terrades (Ajuntament d'Ondara-Portal de la Marina) i Boronat i Javier (Ajuntament de Bicorp). Els primers van guanyar l'encontre d'anada per 25-20 al Trinquet de la Llosa de Ranes, i han tornat a triomfar este dijous per estar en la final.
L'altre equip finalista ja estava clar. Es tracta de Bonillo, Rosen i Izan (Ajuntament de Sueca) que ha superat a Favarero i Néstor (Ajuntament d'Oliva) en les dos partides de semifinals.
L'activitat a Piles
Este divendres, 20 de març, hi ha programació ordinària al Trinquet Ciscar de Piles amb pilotaris joves. A les 17 hores, Vicent i Perucho contra Emi i José M. i després Diari i Sanfelix vs Elies i Cucala.
En Piles ja s'ha anunciat el cartell definitiu del XV Trofeu Filósofo (Exportaciones Aranda) de raspall professional. Les semifinals són dijous 26 de març: Iván, Lorja i Alejandro contra Diari, Brisca i Raúl, i divendres 27, Montaner i Tonet IV vs Vercher, Murcianet i Momparler.
Els perdedors s'enfronten dilluns 30 de març al Trinquet Municipal de Xeraco mentre que dimarts 31 de març a Piles es disputa la final entre els guanyadors de les partides de classificació.
