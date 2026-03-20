El CA Safor Teika de Gandia acude al Campeonato de España Sub20 tras subir al podio en los nacionales Sub16 y Sub18

El CA Safor Teika de Gandia estará presente en el Campeonato de España Individual Sub20 de Pista Cubierta (Short Track), que se disputa en Sabadell este fin de semana. El club gandiense ya estuvo hace dos semanas en el Nacional Sub16, que saldó con una medalla de oro de Adriana Solanes en los 3.000 metros lisos, y ocho días después, en el Nacional Sub18, donde Àlex Sangil se colgó la presea de plata en los 1.500 m.l.

El Club d'Atletisme Safor Teika estará representado en Sabadell por ocho atletas. Se trata de Aitana Guerola, Camila Estrebou e Irene Serrano, que competirán en los 60 ml; Meriel Luján (3.000 ml), Silvia García-Gasulla y Hugo Arbona (pértiga); Marcos García (1.500 ml) y Carlos Fernández, que lo hará en triple salto.

Hugo Arbona, pertiguista del CA Safor Teika / ca

Los entrenadores acompañantes

Les acompañarán los entrenadores del club "groguet" Yolanda Belda, Pepe Clavier, Ricardo Rico, Pascual Serrano y Teo Rodríguez.

Este será el último Campeonato de España de la temporada en pista cubierta (Short Track) del calendario de la Real Federación Española de Atletismo. Se disputará en tres sesiones: sábado por la mañana (9 h a 12.45 h), sábado por la tarde (16.15 h a 20.50 h) y el domingo por la mañana, de 11 h a 14.50 h. Será retransmitido en “streaming” por LaLiga+.

Noticias relacionadas

En total hay 510 atletas inscritos, 257 hombres y 252 mujeres. El Facsa-Playas de Castelló lidera en cuanto al número de inscritos con 27 atletas, seguido de Trops-Cueva de Nerja (23), A.D. Marathon (22), FC Barcelona (14), Diputación de València CA (12) y Super Amara BAT, con 12.