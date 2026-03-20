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El CF Gandia está de luto: Fallece Toni Soldevila Burguera, presidente de honor y mítico jugador y capitán

Fue futbolista de la entidad blanquiazul durante 17 años y nunca fue amonestado, por lo que la Real Federación Española de Fútbol le concedió la Medalla al Mérito Deportivo

Los Soldevila, hijos y esposa, con Toni en el centro, en una imagen cedida por la familia

Los Soldevila, hijos y esposa, con Toni en el centro, en una imagen cedida por la familia / Levante-EMV

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Hay gente que deja huella y uno de ellos es Antonio Soldevila Burguera. Ha fallecido a los 81 años de edad y su despedida será a las 16.15 horas de este sábado, 21 de marzo, en la Colegiata.

Soldevila, que así se le conocía porque era su nombre deportivo, fue futbolista del CF Gandia durante 17 años, desde 1961 hasta su partido de retirada-homenaje en julio de 1977. Jugaba de defensa central. Deja viuda y cuatro hijos. Fue un jugador de club y el blanco y el azul son los colores que siempre vistió.

Soldevila y dirigentes del club y la federación, en el partido de su homenaje

Soldevila y dirigentes del club y la federación, en el partido de su homenaje / CF Gandia

Era presidente de honor del CF Gandia, pero siempre será recordado por su bonhomía, tanto dentro como fuera del campo. Tanto es así que nunca fue expulsado ni siquiera amonestado y por ello recibió la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, según confirma su familia.

Reacciones

El CF Gandia ha informado este viernes de su pérdida y, lógicamente, todos sus equipos lucirán brazaletes negros y guardarán un minuto de silencio antes de sus próximos partidos, que será los días 28 y 29 de marzo dado que este fin de semana hay descanso tras las fiestas falleras.

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También el Ayuntamiento de Gandia se ha hecho eco del fallecimiento de este "ejemplar futbolista y persona", como reconoce el propio concejal de Deportes y ex jugador y ex capitán del CF Gandia, Jesús Naveiro.

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