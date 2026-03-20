El Departamento de Salud de Gandia ofrece por primera vez una plaza de médico residente de Oftalmología

El Departamento de Salud de Gandia oferta por primera vez una plaza de médico interno residente (MIR) de Oftalmología, con lo que este año habrá un total de 34 residentes más de 11 especialidades médicas, siete especialidades de enfermería, una de psicología y una de farmacia hospitalaria, informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad a través de un comunicado.

Así, en cuanto a los MIR, el departamento contará con 14 más de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria; dos de Pediatría; uno de Medicina Interna; uno de Cirugía General; uno de Traumatología y Ortopedia, uno de Obstetricia y Ginecología; uno de Anestesiología y Reanimación, uno de Aparato Digestivo, uno de Medicina Intensiva, uno de Psiquiatría, y uno de Oftalmología.

Respecto a las enfermeras internas residentes (EIR) hay dos plazas de enfermería Obstétrico-Ginecológica (matronas); cuatro de Enfermería Familiar y Comunitaria, y una de enfermería de salud mental. A ello, se suma una de farmacéutica interna residente (FIR) y una de psicólogo interno residente (PIR).

Puertas abiertas

Las personas interesadas en realizar la residencia pueden acudir para informarse y conocer el Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia en las jornadas de puertas abiertas para futuros residentes el 26 de marzo para EIR, FIR y PIR, y el 27 de marzo para MIR; ambas a las 11 horas en el salón de actos.

Durante esta jornada, residentes y adjuntos de todas las especialidades ofertadas detallarán los asuntos más interesantes de cada una de ellas y resolverán las dudas de los asistentes sobre esta etapa formativa y laboral. A continuación, realizarán una visita guiada por el hospital. La jornada también se puede seguir "on line".

El Departamento de Salud de Gandia comprende a alrededor de 193.000 habitantes de 41 municipios de la Vall d’Albaida y de la Safor, y cuenta con un hospital de 285 habitaciones individuales, nueve centros de salud, 36 consultorios auxiliares, siete consultorios de playa y el Espai Sanitari Roís de Corella, además del Centro de Salud Pública, donde los residentes pueden tener la oportunidad de continuar su trayectoria profesional.