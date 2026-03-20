Día de la Valldigna: Música en directo, actividades para los más pequeños y mercado medieval

El Día de la Valldigna se celebra el fin de semana más cercano al 15 de marzo para conmemorar la fundación del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna en 1298. La festividad une a los pueblos de la Mancomunitat: Simat, Tavernes, Benifairó y Barx. Pero este año la agenda de actos conmemorativos se ha programado para este fin de semana del 21 y 22 de marzo.

Durante los dos días de monta una feria medieval con venta de productos típicos y demostraciones de oficios antiguos, aunque también hay actuaciones y juegos infantiles y una verbena popular. El entorno del Monasterio de Santa María de la Valldigna en Simat de la Valldigna es el lugar elegido para las celebraciones.

Programación

Este sábado, día 21, a las 11.30 horas hay actuación para público infantil a cargo de Dani Miquel. También el sábado a las 19 horas hay "tardeo" con "los Bordillos".

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A las 12 horas del domingo, día 22, se celebra un acto institucional, seguido de un concierto de "Arrels Valencianes". Eso será en la iglesia del monasterio. A las 13.30 horas el protagonismo será para la Muixeranga de Sueca con los Hermanos Llorca, mientras que por la tarde, a las 5, hay verbena en la Font Gran con la Orquesta Mónaco.