"Entrar a la plaza Major de Tavernes de la Valldigna era casi imposible el día de la entrega de premios, por lo que se tendría que reformular el acto"

Las calles de Tavernes de la Valldigna recuperan la normalidad tras unas Fallas que han llenado la localidad de vecinos, falleros y visitantes en cada uno de los actos celebrados. Cuando los ninots ya son historia y arranca la cuenta atrás para las Fallas de 2027, llega el momento de hacer balance y analizar los aspectos a mejorar de cara al futuro.

La presidenta de Junta Local Fallera, Carolina Pérez, primera mujer en ostentar el cargo en la localidad, califica las fiestas como "muy positivas". Añade: "La gente ha disfrutado en la calle y ha salido a celebrar la fiesta".

Señala que las Fallas y los distintos actos organizados han transcurrido con total normalidad. Sin embargo, reconoce que "siempre hay pequeños detalles que se pueden mejorar o cambiar o reajustar el horario de alguno de las actividades programadas". Por ello, agradece la comunicación entre la Junta Local Fallera, las seis comisiones y el ayuntamiento para renovar la fiesta y aplicar las medidas, en el caso de que sean necesaria, para que las Fallas luzcan con todo su esplendor.

Entre las novedades de este año, se encuentra el cambio en el orden de la Cremà. Si hasta el momento la primera en arder era la que quedaba en sexta posición, en esta ocasión la primera falla en reducirse a cenizas ha sido la que se proclamó campeona. "En este aspecto hay opiniones muy distintas. Fueron las comisiones quienes lo aprobaron en la asamblea. Depende la falla y el tiempo que estuvieran esperando, tendrán una opinión u otra", señala. A modo de ejemplo, la falla Cambro, que se ha convertido en la mejor falla durante los dos últimos años, este año ha vivido la Cremà sobre las 23:30 h al ser la primera, mientras que el año pasado ardió pasadas las tres y media de la madrugada.

Mascletà del día de Sant Josep en Tavernes de la Valldigna. / Levante-EMV

La entrega de premios es uno de los actos más multitudinarios de las Fallas. Centenares de personas se congregan en la plaza Mayor para conocer las fallas ganadoras. En palabras de Pérez, es una de las actividades que debería replantearse. "El aumento del censo y la gran cantidad de gente que se vistió pudo verse ese día. El acceso a la plaza era casi imposible, por lo que se tendría que reformular entre las comisiones. Se podría hacer de otra manera porque la plaza se queda pequeña", reivindica la presidenta, que pone a València como ejemplo. "Ellos están en sus casales viendo la retransmisión en directo. Podrían desfilar luego las dos fallas ganadoras y el resto por orden. Habría que darle una vuelta, pero siempre con el apoyo de las fallas. Es una de las cosas que se habla todos los años, pero no se llega a un consenso".

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Pérez ha aprovechado también para agradecer el trabajo y el esfuerzo de la Junta Local Fallera, ya que "sin ellos nada habría sido posible". Y, a su vez, reconoce el papel que la fallera mayor de la localidad, Isabel Gimeno, y la corte de honor han desarrollado estos días. "Han sido unas dignísimas representantes; en cada acto han demostrado su saber estar y buen hacer", concluye.