Las fallas de Gandia respaldan dividir la Ofrenda en dos jornadas: "Si eres de las últimas comisiones, a las 23:30 h todavía no has cenado"

La mayoría de las miradas se centraron este 18 de marzo en la hora de finalización de la Ofrenda de Gandia. Sobre la mesa estaba la posibilidad de que, si el acto se prolongaba más allá de las 22 horas, pasase a celebrarse en dos jornadas a partir de las Fallas de 2027. Hoy, con las fallas ya convertidas en cenizas, arranca un nuevo ciclo fallero. Por delante quedan 365 días para preparar unas nuevas fiestas y, con ellas, abordar posibles cambios, como es el caso de la Ofrenda.

Aunque no existe una confirmación oficial, la propuesta de celebrar el acto en dos jornadas ha vuelto a reactivarse. En principio, y como se abordó en la Asamblea General Ordinaria de las Fallas de Gandia en septiembre, la medida propone que se celebre durante los días 17 -jornada en la que no hay ningún acto oficial programado- y 18 de marzo.

Los falleros y falleras de Plaça Prado fueron los últimos de las 23 comisiones en acceder a la plaza Mayor para entregar sus ramos a la Virgen. En su caso, accedieron sobre las 21:46 h. Por detrás de ellos, todavía quedaba la llegada de las falleras mayores y sus cortes de honor, que debían entregar sus ramos dentro de la Colegiata y, posteriormente, la tradicional Dansà de Gandia. En esta ocasión, ellos han vivido qué supone desfilar como la última comisión, un hecho que cambia cada año.

Las mejores imágenes de la Ofrenda de Gandia 2026 / Saray Fajardo/ Agustín Perales Iborra

"Llegará el día que se tenga que partir el acto por el volumen que estamos cogiendo las comisiones y la gran cantidad de falleros que desfilan durante la Ofrenda", señala Guillem Morant, presidente de la falla Plaça Prado.

Ellos fueron los últimos en desfilar por el centro de la ciudad. Entraban sobre las 21:45 h en la plaza, mientras que los máximos representantes de esta comisión lo hacían 15 minutos después. Morant reconoce que la medida se deberá llevar a cabo "más pronto que tarde". "No sé si ya es el momento. Nosotros ayer terminamos a las 22 h. Creo que es una hora razonable, ya que los falleros pudieron ir a casa, cambiarse y regresar al casal a cenar", afirma.

El presidente de esta comisión añade que, aunque considera que todavía no es necesario dividir la Ofrenda, sí que se deben llevar a cabo algunas correcciones para evitar que se prolongue tanto tiempo. El desfile arrancó a las 17 h, mientras que la última comisión llegaba a la plaza pasadas las 22 h. "Llegar a las 22 h no es ninguna barbaridad. Si se lleva a cabo alguna corrección, de momento se podría evitar celebrarla en dos turnos", recalca.

Como ya informó este diario, el incremento del censo fallero en cerca de 500 falleros durante el último año ha comportado que Gandia haya vivido unas Fallas de récord. La ciudad cuenta actualmente con 6.523 falleros frente a los 6.037 del 2025. El incremento de participantes de las distintas comisiones se ha podido ver en todos los actos celebrados esta semana, especialmente en el 'bateig faller' y la entrega de premios.

"Creemos que debe partirse"

Hay fallas que tienen la decisión más clara. "Nosotros siempre hemos opinado que la Ofrenda debe partirse", señala Agustí Llopis, presidente de la falla Benipeixcar. Los componentes de esta comisión desfilaron minutos antes de la falla Plaça Prado, ya que fueron la penúltima comisión en acceder a la plaza.

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Llopis se muestra firme en esta decisión y respalda la posible propuesta de dividir la Ofrenda el próximo año. Lamenta que los falleros de esta falla no pudieron cenar hasta pasadas las 23:30 h. "Terminó la Ofrenda, fuimos al casal y después cada uno se marchó a su casa a cambiarse. Eran más de las 23:30 h y aún no habíamos cenado", recuerda. Por ello, y ante el incremento del censo, mantiene su opinión y reitera que la situación puede agravarse cuando el acto se celebre en fin de semana. "Este año se celebró el miércoles, pero cuando caiga en fin de semana todavía vendrá más gente y se alargará más", concluye.