Fútbol: La UE Tavernes de la Valldigna se cita con la historia en La Nostra Copa

La UE Tavernes afronta este domingo, 22 de marzo, a las 17 horas, en el Municipal, un partido histórico en La Nostra Copa. Por primera vez disputa la ronda de cuartos de final de esta competición que cumple cinco ediciones y por primera vez jugará el torneo como local, ya que siempre ha competido de visitante aunque fuera contra rivales de su misma categoría.

El rival es el CE Alberic Sucemart, un conjunto que, al igual que el vallero, también milita en la Lliga Comunitat, pero integrado en el grupo sur. El club de la Ribera no lleva una buena trayectoria liguera. Está en zona de descenso aunque solo a 2 puntos de salvarse.

Los últimos precedentes entre ambos equipos datan de la campaña 2022-2023 con sendos empates, 2-2 y 1-1.

El equipo vallero llega a este encuentro con su mejor bagaje en La Nostra Copa, después de eliminar a la UE Benifairó de la Valldigna (1-2) y Villalonga CF (0-3), ambos de Segunda FFCV, y al Massanassa CF de Primera FFCV (1-4).

Pasar a semifinales y satisfacer a la afición

El equipo de "Tomaca", clasificado en zona de promoción de ascenso en el grupo Norte de la Lliga Comunitat, ha entrenado con normalidad con un día de descanso que concedió el mister a sus jugadores por ganar en Sueca y para que pudieran aprovechar las fallas.

El objetivo para el partido del domingo es seguir adelante en la competición, es decir alcanzar el hito histórico de estar en semifinales, y contentar a una afición que no ha visto ganar a su equipo en los últimos partidos.

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Muchas bajas

Pero la UE Tavernes vuelve a tener varias bajas de cara a este compromiso: los centrales Jordi Meló y Palomares, los centrocampistas Toni y Marc y el delantero Joan, todos ellos en el dique seco. Los juveniles Marc, que ha sido titular en los dos partidos anteriores, y Luis Pérez entrarán en la convocatoria.