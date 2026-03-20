Gandia alcanza el 60% de ocupación hotelera en Fallas y mira con optimismo la Semana Santa

Los hoteles de la playa de Gandia no han tenido la ocupación esperada durante estas Fallas. El presidente de la asociación hotelera, Luis Rodríguez, da una cifra media "de entre el 60 y el 65%, lejos de las ocupaciones de antaño, con la excepción del año pasado, que tampoco fue bueno porque llovió".

Actualmente hay abiertos una decena de alojamientos, la mitad de la planta hotelera. Algunos siguen trabajando con el programa de vacaciones para mayores del Imserso.

Desde la asociación todavía se encuentran analizando las causas, pero apuntan a algunos factores. Uno de ellos, como ellos mismos señalan, es el calendario festivo, ya que las Fallas han sido entre semana, un hecho que puede lastrar la llegada de turistas de otras comunidades autónomas.

Otro ha sido la incertidumbre meteorólogica, con viento y un tiempo fresco en el que solo era agradable estar al aire libre en las horas centrales del día. Y por último sospechan desde la patronal que los hoteles de la capital, València, siguen con precios más bajos que Gandia, como ya hicieron en 2025 para aliviar el impacto de la dana de octubre de 2024.

Sin embargo, creen que la previsión va a mejorar durante las próximas semanas. "Las Fallas nos han servido para empezar a funcionar como inicio de temporada, pero lejos de ocupaciones de hace unos años donde sabíamos que para Fallas íbamos a trabajar bien", reconoce Rodríguez. Este fin de semana la previsión es trabajar al 50% de ocupación.

Rodríguez saca de la ecuación, por el momento, el aumento del precio de los carburantes, porque las reservas de Fallas se hicieron con antelación, aunque reconoce que si esto se alarga podrá afectar al turismo tradicional de Gandia, que llega de Madrid o el norte de España.

Por su parte, la concejala de Turismo, Balbina Sendra, apunta que "quizá no ha habido tantas pernoctaciones, pero sí mucho turista que ha venido a pasar el día, a ver las fallas en la ciudad, con la repercusión que eso ha tenido además en la hostelería".

Quads de la Policía Local de Gandia en la playa. / Levante-EMV

Reconoce que al caer Fallas y Semana Santa tan próximas en el calendario "el turista, especialmente el de fuera de la Comunitat Valenciana, debe elegir, y se decanta por un festivo nacional". Pero a la concejala le consta que en el Grau y en la playa "ha habido turistas extranjeros que se han encontrado con las fallas del distrito y se han sumado a la fiesta" y pone en valor el hecho de que las Fallas de Gandia hayan estrenado este año su declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional.

Además de los hoteles cabe matizar que, gracias a las reservas de alojamiento por internet, hay muchas personas que optan por alquilar un apartamento para estancias cortas, aunque se trata de un fenómeno difícil de cuantificar.

Otro termómetro para evaluar el turismo es el sector del taxi. El vicepresidente de la asociación local, Fernando Millán, confirma que hubo pocos viajes a la playa, aunque muchos entre Gandia y los pueblos de la comarca por las fiestas. "También nos ha beneficiado el Campeonato de Billar a Tres Bandas, celebrado en un hotel de la playa y que ha movilizado a muchos participantes", indica.

Salvamento y socorrismo

Por otra parte, Gandia ha vuelto a ser la primera playa de la Comunitat Valenciana en "abrir", una situación que se alargará hasta el puente de noviembre. Desde el pasado 15 de marzo ya está en marcha el servicio de salvamento y socorrismo en la playa Nord a cargo de Cruz Roja, cuyos efectivos irán en aumento de manera progresiva, así como la vigilancia con "quads" de la Policía Local.

También están abiertos los chiringuitos. El ayuntamiento ha acondicionado las 42 entradas a la playa con pasarelas de 50 metros, sin alargarlas más por ahora, por si se produce algún temporal, y se está realizando limpiezas periódicas de arena. Para finales de marzo estarán listos todos los servicios de arena, incluido el alquiler de hamacas.

Previsiones de Semana Santa

En cuanto a las previsiones de ocupación para la Semana Santa desde la asociación hotelera comarcal señalan que serán muy buenas, en torno al 80-85%, porque cae distanciada del puente de mayo. En esta época tiran del turismo de Gandia sobre todo los grupos, de amigos, de estudiantes, o la gran cantidad de operativas relacionadas con el deporte. Pero el tiempo en primavera, tan caprichoso, será un factor determinante para el turismo.