Gandia resurge de las cenizas: la ciudad recupera el pulso tras la Cremà
Los servicios de limpieza han retirado las cenizas y han acondicionado las demarcaciones tras una larga noche de trabajo
Si alguien visita hoy la plaza del Prado de Gandia, difícilmente imaginará que hace apenas unas horas ese mismo espacio albergaba dos fallas plantadas, ahora reducidas a cenizas tras la Cremà, sin apenas rastro de la actividad y el ambiente festivo que llenaban el lugar. El ir y venir de vecinos y visitantes, la música y el color han dejado paso a una estampa mucho más tranquila, casi ajena a la intensidad vivida durante los últimos días.
La ciudad ha vivido una intensa y emotiva noche de fuego que pone fin a un ciclo fallero para dar paso a las Fallas de 2027. Tras la Cremà de las 23 fallas de la ciudad —tanto grandes como infantiles—, muchos falleros y falleras han aprovechado estas horas para descansar y recargar fuerzas después de una semana repleta de actos, marcada por la convivencia, la pólvora y la emoción.
Mientras ellos se retiraban a sus casas, las calles recuperaban poco a poco la normalidad. Los servicios de limpieza han recorrido las distintas demarcaciones para retirar vallas, cenizas y todo tipo de elementos falleros, trabajando desde la madrugada para que la ciudad recupere cuanto antes la imagen previa a la Plantà. Poco a poco, desaparecen los últimos vestigios de la fiesta. Las carpas poco a poco también van desapareciendo.
Cambio en las calles
Atrás quedan los ninots, las calles llenas de bullicio y las imágenes de falleros y falleras luciendo sus trajes tradicionales, que durante días han llenado cada rincón de la ciudad de identidad y cultura. También se diluyen los sonidos de las charangas y el ambiente festivo que ha marcado el pulso de la ciudad.
Ahora, Gandia recobra su ritmo habitual. Algunos negocios han decidido bajar sus persianas para tomarse un merecido descanso, mientras los falleros regresan a sus rutinas laborales y los más pequeños retoman las clases tras una semana intensa. La ciudad despierta con una mezcla de cansancio y satisfacción.
Solo las flores que envuelven a la Virgen en la plaza Mayor permanecen como la única huella visible de todo lo vivido durante estos días. Muchos curiosos todavía se acercan para contemplar y fotografiar el manto elaborado con los ramos de la Ofrenda, uno de los símbolos más emotivos de la fiesta. Con su presencia, se mantiene vivo el recuerdo de unas Fallas que ya forman parte de la memoria colectiva. Empieza así, casi sin darse cuenta, la cuenta atrás para las Fallas de 2027.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los buñuelos más solidarios en estas Fallas de Gandia: fondos para Cáritas y la recuperación del templo del Raval
- Gandia aprueba el plan urbanístico que permitirá construir un nuevo hotel en la playa
- La Ofrenda de Gandia se alarga más allá de las 22 h y reactiva la propuesta de celebrarla en dos turnos en 2027
- Los tres municipios de la Safor aspirantes al Grand Prix se quedan con las ganas: 'La ilusión que hemos despertado es el motor para todo lo que vendrá
- Piden ayuda para conseguir un traje para la reina infantil de Carrer Major i Passeig en Gandia tras incendiarse su piso
- Ni el fuego apaga su sonrisa en la Ofrenda: final feliz para la reina infantil de Carrer Major i Passeig de Gandia
- Cuando el terror silenció las Fallas: 25 años del coche bomba de ETA en la playa de Gandia
- Vandalizan y roban varios ninots de la falla Prado, de Sección Especial, en Gandia