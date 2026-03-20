Gandia vive unas Fallas tranquilas con solo 11 sanciones por incumplir la ordenanza de convivencia

La concejala de Protección, Seguridad y Convivencia en Gandia, Lydia Morant, hizo balance esta mañana del dispositivo especial que se puso en marcha desde el consistorio con motivo de las Fallas, y tras la Cremà de anoche.

En primer lugar, Morant destacó que, "a pesar de las aglomeraciones y de las miles de personas que nos han visitado durante estos días, no se han producido incidentes destacables" y quiso agradecer a los miembros de Protección Civil, Policía Nacional y Bomberos la excelente coordinación en la hora de prestar los servicios. "Todas las partes implicadas han dado lo mejor de sí para que las fiestas transcurrieran dentro de la normalidad", afirmó.

En estos días, según fuentes municipales, se han impuesto 11 sanciones por incumplimiento de la ordenanza de convivencia, se han realizado 50 servicios humanitarios, principalmente por caídas en el interior de domicilios y otras situaciones, y 71 servicios por ruidos, relacionados en su mayoría con el lanzamiento de cohetes fuera del horario establecido.

La concejala comentó que durante estos días la Policía Local ha realizado "centenares de servicios distribuidos por todos los distritos de la ciudad y organizados en diferentes turnos, en coordinación con el resto de fuerzas de seguridad".

La ciudad, que ha amanecido, como es habitual, sin los residuos que dejó la Cremà de las fallas en calles y plazas, también ha recuperado la movilidad. Aquellas carpas ubicadas en puntos más conflictivos para el tráfico se desmontaron anoche y las que están en zonas peatonales lo harán a lo largo de este viernes.

Dispositivo de limpieza

Por otra parte, el alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por el concejal de Fallas y Servicios Básicos, Adrián Vila, y otros miembros de la corporación, visitaron anoche mismo a los integrantes del dispositivo especial de limpieza que trabajaron para que la ciudad luzca como si nada hubiera sucedido, y les felicitaron por el trabajo y el compromiso que demuestran en este tipo de dispositivos.