El municipio de la Safor que prolonga sus Fallas hasta el domingo con su tradicional Cremà

Algunos municipios no han finalizado sus fiestas falleras, a pesar de haberse superado ya el día grande, que es la festividad de Sant Josep. En la comarca de la Safor, hay uno que prolonga sus actos hasta el domingo.

Se trata de Villalonga. La Falla de Sant Josep está plantada en la placeta del mismo nombre, ubicada en el barrio de l'Alcúdia y anuncia para este 22 de marzo la Cremà de su monumento.

Desde el ayuntamiento se anima a todos los vecinos y vecinas a que acudan a la Cremà para despedir este ejercicio como mandan los cánones. La convocatoria es a las 19 horas.

Cuatro municipios

Villalonga es otro de los pueblos saforenses que plantan falla como lo hacen Xeraco, que tiene dos, l'Alqueria de la Comtessa y la recién creada este mismo año Falla Sotaia de Bellreguard.

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Estas localidades se organizan sus propias fiestas falleras con independencia de lo que se haga en Gandia, Oliva y Tavernes que, por población, acaparan casi todo el protagonismo con más de una treintena de comisiones.