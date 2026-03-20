Proinbeni UpB Gandia juega en Albacete ante otro un rival directo por los primeros puestos en Segunda FEB

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia visita Albacete por segunda vez en la presente temporada. La primera fue en la fase de grupos de la Copa de España con triunfo de los de la Safor por 74-80.

Ambos conjuntos se volvieron a enfrentar en la Liga, allá por el mes de diciembre del año pasado. En esta ocasión, el Albacete venció en Gandia por 99-103 tras una prórroga. Fue el primer tropiezo en casa de los saforenses.

Ahora, concretamente este domingo, 22 de marzo, a las 12 horas, vuelven a verse las caras como rivales directos por los "play-off" de ascenso en la Segunda FEB. Bueno Arenas Albacete Basquet es el tercer clasificaco con 15 victorias, mientras que Proinbeni es cuarto con un triunfo menos.

Situación similar en la primera vuelta

Los de Alejandro Mesa encaran este compromiso tras dos derrotas consecutivas. Esta situación ya se dio en la primera vuelta y después llegó una racha positiva de resultados para el primer equipo de Units pel Bàsquet.

En las filas gandienses, todos los jugadores están para jugar. El equipo ha entrenado bien, a los jugadores se les ve bien, conscientes de que están haciendo un buen trabajo. El objetivo es resarcirse tras varias semanas complicadas, en las que las lesiones han impedido que la preparación fuera la mejor posible.

Los gandienses se conjuran para reencontrarse con la victoria / UpB Gandia

Sobre el Albacete, el entrenador gandiense, Alejandro Mesa, comenta que "es una plantilla corta, pero de mucha calidad, con dos bases diferentes que dominan el partido. Tienen buen juego exterior y el interior no es tan físico, es más móvil, con buenas manos. Cuentan también un 3-4 americano muy anotador".

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Pelear por la tercera plaza que ahora mismo ocupa Albacete es la premisa de cara a este choque para Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia.