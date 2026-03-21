Y tras las Fallas...arranca la Semana Santa en Gandia, Oliva y Bellreguard
Este fin de semana tendrá lugar el Pregón en estas poblaciones
Gandia, Oliva y Bellreguard abren su particular periplo de Semana Santa este fin de semana, después de las fiestas de Fallas que se han vivido con la máxima intensidad, sobre todo en las ciudades grandes,
En Gandia, este domingo, 22 de marzo, a las 12:30 horas, está previsto el Pregón de la Semana Santa en la Iglesia de las Escuelas Pías. Este año será pronunciado por el obispo auxiliar de València, Fernando Ramón Casas.
Antes del Pregón, la ciudad volverá a vibrar con el sonido de los tambores y bombos con motivo de la tradicional Tamborrada. Será a las 11:45 horas en la plaza de las Escuelas Pías.
Ambos actos reúnen a hermandades, autoridades y cofrades y marcan el inicio de una de las celebraciones más importantes y arraigadas de la ciudad, dando paso a unos días llenos de tradición, fe y emoción.
Oliva
También este domingo es el día elegido por la Junta Central de Hermandades de la Semana Santa de Oliva para celebrar el Pregón, este año a cargo de Fernando Cremades Costa, natural de Bellreguard, canónigo de la Insigne Colegiata de Gandia y durante 19 años cura plebán de la iglesia de Santa María y consiliario de la Semana Santa de Oliva. Será a las 12 horas en la Iglesia de Nuestra Señora del Rebollet (el Convento). Al acabar, se podrá disfrutar de un concierto de la Coral Santa Cecilia de Oliva bajo la dirección de Josep Malonda.
En horario de tarde y también este domingo, 22 de marzo, en Oliva tendrá lugar la décima representación teatral de "La Pasión de Cristo", a cargo de la Asociación Cultural Pasión de Oliva con la colaboración de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oliva. La obra muestra desde el juicio hasta la sentencia de muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Empezará en la plaza de Sant Roc, desde donde saldrá el grupo de teatro acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de Dolors de Oliva. A las 18.00 h y en la plaza de Sant Roc, se celebrará el juicio. Y una vez finalizado, el grupo subirá al calvario, donde están las casetas, que es donde tendrá lugar la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo.
Bellreguard
Bellreguard, por su parte, se prepara para vivir una nueva edición de la Semana Santa con una completa programación de actos religiosos y culturales que recorrerán las calles de nuestro pueblo.
Desde el Ayuntamiento se agradece el trabajo y la dedicación de la Junta Local de Cofradías de la Semana Santa y de todas las cofradías, que año tras año hacen posible mantener viva esta tradición tan arraigada en nuestro municipio.
Los primeros actos de la extensa programación están programados este fin de semana. Este sábado día 21 está previsto el Pregón a las 19.30 horas en la iglesia de Sant Miquel y el domingo 22 de marzo es el Via Crucis Infantil por el casco histórico del municipio: Plaza Major, Sant Antoni, Sant Miquel, Sant Vicent, Carreró Sant Vicent y final en la plaza Major.
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