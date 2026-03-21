Ya es oficial: la Ofrenda de las Fallas de Gandia de 2027 se celebrará en dos tardes

El presidente de la Federació de Falles de Gandia (FdF), Francisco Martínez, confirmó este viernes que la Ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats de 2027 se celebrará, por primera vez, en dos tardes, el 17 y el 18 de marzo, después de que la de esta edición, el miércoles 18, finalizara más allá de las 22 horas y por tanto se activara el acuerdo asambleario al que llegaron la FdF y las 23 comisiones de la ciudad.

El presidente de la FdF informó que en la pasada Ofrenda participaron 4.100 falleros, más de la mitad de los 6.523 miembros censados. La prueba más evidente de este fervor es el tupido manto de flores con el que se pudo cubrir no sólo la imagen de la "Geperudeta" sino otros paneles supletorios.

Al celebrar la Ofrenda el año que viene en dos jornadas se llenará de contenido, religioso en este caso, la tarde del 17, el llamado "día bobo" y donde, ante la ausencia de actos oficiales, muchas comisiones aprovechan para organizar fiestas de disfraces.

Por otra parte, Martínez no descarta que en 2027 se reedite el acuerdo alcanzado este año con el ayuntamiento por el cual se han prohibido verbenas nocturnas durante dos noches, en aras de la convivencia vecinal, potenciando el "tardeo", que a su vez está tan de moda.

Este uno de los aspectos a los que se refirió en un balance de las fiestas, y que considera positivo, sobre todo por la gran participación que ha habido, tanto de falleros como no falleros. "Las fallas se han abierto a la ciudad y esta ha respondido", dijo. Otro aspecto que valora es la mayor inversión de las comisiones en la falla, y el hecho de que "estén compitiendo artistas falleros de primer nivel".

Fallas tranquilas

Martínez dejó la puerta abierta a debatir sobre otros actos, como modificar el horario de la entrega de premios para que no acabe tan tarde, aunque reconoció que por ahora no está en la agenda de la Junta Local Fallera. Y aunque este año no se ha materializado, continua en pie la prometida "carpa fallera", un espacio de actividades en la semana festiva que también estaría abierta a los no falleros.

En las Fallas de 2026 no ha habido incidentes graves, según confirmaron fuentes municipales, de hecho la Policía Local sólo interpuso 11 sanciones por contravenir la ordenanza municipal de convivencia.