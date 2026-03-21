Oliva reforesta la montaña de Santa Anna con 550 plantones de árboles autóctonos

El Gobierno de Oliva sigue impulsando la reforestación de sus espacios naturales y la prevención contra incendios forestales. Participantes en el taller de empleo Aureba II realizaron en la montaña de Santa Anna entre enero y febrero labores para ubicar los 550 plantones de árboles autóctonos aportados por la Conselleria a petición de la Concejalía de Medio Ambiente. Las especies son almez, flejo, sabina, encina y roble valenciano, de los cuales 100 cada una, y 50 pinos.

La montaña, emblemática para los olivenses, sufrió un grave incendio forestal en 2020. El taller de empleo es un programa de formación e inserción laboral que coordina la Concejalía de Empleo y Empresa, y subvenciona Labora. El taller Aureba III se encargará de finalizar la plantación en las próximas semanas.

El Ayuntamiento de Oliva ha hecho pública esta información con motivo de la conmemoración, este sábado, 21 de marzo, del Día Internacional de los Bosques, una jornada impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para concienciar sobre la importancia de preservar los ecosistemas forestales.

Esta fecha, que coincide con la llegada de la primavera, destaca la gestión forestal sostenible como clave para la salud del planeta.

Desde el Ayuntamiento de Oliva destacan "la importancia de las actuaciones de prevención y mantenimiento de los espacios naturales, como las fajas perimetrales ejecutadas los últimos dos años, para proteger tanto la superficie forestal como las zonas urbanas próximas".

"De hecho, estas actuaciones mostraron su importancia el pasado mas de septiembre, cuando el incendio en el Tossal de la Creu quedó controlado rápidamente y no llegó al casco urbano, junto con la rápida y eficiente intervención de los Bomberos y el Ayuntamiento de Oliva, que aportó tanto la cisterna municipal como de la empresa Fovasa", apuntaron las mismas fuentes.

El concejal de Medio Ambiente, Enrique Parra, señaló que el Gobierno local "continúa trabajando por la protección y mejora de nuestros espacios verdes, Oliva tiene una riqueza medioambiental muy considerable con su gran superficie forestal. Los bosques, con una biodiversidad altísima, absorben dióxido de carbono, evitan la degradación del suelo y también son importantes para la regulación climática y para la minimización de los efectos de las inundaciones al retener el agua".