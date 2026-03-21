Tavernes de la Valldigna sigue a la espera de la declaración ambiental para regenerar su playa dos meses después del temporal Harry

Dos meses después del paso del temporal Harry, los vecinos desalojados del inmueble situado cerca de la avenida de la Marina en la playa de Tavernes de la Valldigna aún no han podido regresar a sus viviendas. El fuerte oleaje provocó la caída de varias terrazas y, por lo tanto, los técnicos decidieron desalojar estos tres inmuebles para garantizar la seguridad de los residentes y evaluar el estado de las viviendas. En el momento de la caída, había una decena de ocupantes en el edificio, pertenecientes a tres familias, que resultaron ilesos. Los daños materiales todavía se pueden observar.

La mayoría de los pisos situados en esta zona costera son segundas residencias. Las familias que viven habitualmente en este edificio afectado se han trasladado temporalmente a otros inmuebles de la localidad a la espera de poder regresar. Algunos damnificados cuentan a este diario que los arquitectos están realizando varias catas para elaborar el informe que les permitirá acceder al interior de manera segura. Aunque, por el momento, no se observan daños estructurales, desconocen si otro temporal podría provocar mayores desperfectos. Actualmente, los vecinos solo pueden acceder a sus casas para recoger sus pertenencias acompañados por agentes de la Policía Local.

Tavernes también espera la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para llevar a cabo el anhelado proyecto de regeneración de las playas de la Goleta y el Brosquil de Cullera. Aunque la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, anunció durante su visita al municipio tras el temporal que la DIA estaría lista en menos de dos meses, la realidad es distinta.

Bernabé reivindicó que el Gobierno de España iba a priorizar este proyecto y a acelerar los trámites para su ejecución. Sin embargo, el bloqueo de la DIA ante la falta de estos informes podría retrasar todavía más la necesaria llegada de arena a la localidad.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico alertó a los representantes del consistorio durante una visita a Madrid de que todavía estaban pendientes de dos informes técnicos para completar la tramitación administrativa previa a la DIA. Uno de ellos corresponde al Gobierno y otro a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana. Pese a los contactos entre las distintas administraciones, la declaración ambiental todavía se encuentra paralizada.

El proyecto cuenta con una inversión de más de 21 millones de euros y permitirá recuperar el litoral vallero afectado gravemente por varios temporales durante los últimos años. La regeneración, como ya informó este diario, supondrá una mejora de la playa urbana de Tavernes, que incluirá aportaciones de arena y la construcción de un cordón dunar para proteger las viviendas.

Aportación de arena urgente

Al margen del proyecto de regeneración, el Gobierno de España aportará 60.000 metros cúbicos de arena para evitar su regresión. La cantidad prevista inicialmente era de 45.000 metros cúbicos, pero, en la última visita al MITECO, el Gobierno informó que se iban a aportar 15.000 metros cúbicos más.

La actuación también contempla la retirada del actual espigón de hormigón, ya que el ayuntamiento prevé una intervención integral en todo el entorno del Lago de la Goleta. Se trata de una de las mayores aportaciones de arena que ha recibido el municipio en los últimos años y se prevé que estas actuaciones, con un coste de un millón de euros, se inicien en mayo para que la costa esté en buenas condiciones ante el inicio de la temporada estival.

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El Gobierno de España, además, también trabaja en la declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil (ZAEPC), en otras palabras, «zona catastrófica». Se trata de un paso imprescindible para retirar los escombros de las terrazas caídas y, a su vez, poder llevar a cabo una actuación integral en el litoral de Tavernes.