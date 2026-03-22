Gandia sigue los pasos de València y dividirá la Ofrenda en dos jornadas

Era un secreto a voces. Y el presidente de la Federació de Falles de Gandia, Francisco Martínez, lo confirmó este viernes durante el balance de las Fallas 2026. La Ofrenda en la capital de la Safor se celebrará durante dos jornadas en 2027 al superar la hora pactada en la asamblea de hace unos meses con las 23 comisiones de la ciudad.

La entrega de ramos a la Geperudeta se celebrará durante las tardes del 17 de marzo -jornada en la que no hay ningún acto oficial programado en la ciudad- y el 18 de marzo -día en el que se ha celebrado siempre la Ofrenda-. Así, Gandia se convierte en la segunda ciudad que divide este acto de fe y devoción a la Virgen en dos jornadas. Hasta el momento solo se lleva a cabo en València, que también estudia la posibilidad de ampliar las jornadas.

El aumento del censo fallero ha comportado que este año el acto se haya prolongado durante más de cinco horas, superando el límite de las 22 h, que se había pactado para evaluar esta propuesta. La última de las 23 fallas accedió a la plaza a las 21:46 h, a la espera de la llegada de las falleras mayores, que debían entregar sus ramos dentro de la Colegiata y realizar la tradicional Dansà de Gandia.

Aumento del censo

Como ya ha informado este diario, en esta edición cerca de 4.100 falleros y falleras han participado en la Ofrenda, cifra que podría superarse durante los próximos años ante el aumento constante de miembros en las distintas comisiones de la ciudad. En el último año, el censo ha aumentado en 500 personas.

Cabe destacar que en Gandia no hay ningún acto programado el día 17 de marzo, por lo que se conoce como "el día bobo". Se trata de la jornada en la que se visitan las fallas ganadoras y se realizan algunas actividades en los distintos casales y carpas. Esta ausencia de actividades en el calendario fallero permite modificar la Ofrenda.

La decisión ya ha sido aceptada por las comisiones de la ciudad. Aunque este año la Ofrenda se desarrolló con bastante agilidad, agradecen esta medida.

Otros casos

La Ofrenda se celebra en la mayoría de municipios falleros durante una única jornada. En el caso de Alzira, las más de 30 comisiones arrancaron la Ofrenda sobre las 17:00 h, mientras que la última falla depositaba sus flores pasadas las 21 h.

En Sagunt, la ofrenda se hace en dos días pero porque desde hace décadas se ha dejado una jornada para realizar el acto en el núcleo antiguo de la población y se ha reservado el día 19 por la mañana para hacerla en el Port de Sagunt. No obstante, el reciente aumento del censo y la alta participación en este acto han llevado al presidente de la Federación Junta fallera de Sagunt (FJFS), Hugo Morte, a abogar por revisar este último acto matutino que esta vez se prolongó casi cinco horas.

Torrent, por su parte, también busca alternativas para evitar que se repitan las siete horas de Ofrenda, como ha ocurrido este año. Como ha informado este diario, falleras y falleros y público en general, esperaron a que las máximas representantes llegaran a la Plaza de la Iglesia casi a las doce de la noche de la noche, desde las cinco de la tarde que abrieron el desfile los Vestidors.

La previsión era que la llegada de las Falleras Mayores de la ciudad tuviera lugar a las nueve y media de la noche, pero este emotivo acto se retrasó una hora y media. Poir ello, buscan alternativas para evitar estas demoras.

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Gandia ha abierto la puerta a una medida que, ante el aumento del censo en los distintos municipios, probablemente se tendrá que estudiar en otras localidades.