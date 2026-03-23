De "Ballant ballant 30 años", de la Compañía Teatre Micalet, al preestreno de "La cuisine de ma cousine", de La Cubana: Toda la programación del Teatre Serrano de Gandia este segundo trimestre

La Concejalía de Cultura de Gandia ya ha anunciado el periodo de venta de entradas para la programación del segundo trimestre del Teatre Serrano, que incluye propuestas de artes escénicas y las sesiones del ciclo CinePot hasta mediados de junio, momento en que se cerrará la temporada.

La nueva programación, como ha explicado la concejala de Cultura, Balbina Serra, mantiene la línea de ofrecer una propuesta cultural diversa y de calidad dirigida a todo tipo de públicos. “Seguimos apostando por una programación variada que combina compañías valencianas, grandes producciones escénicas y propuestas singulares que enriquecen la oferta cultural de la ciudad”, ha señalado.

En cuanto al CinePot, el próximo miércoles 1 de abril se reactivará la sección Música en Pantalla con la proyección del Réquiem de Mozart, un concierto grabado en la Catedral de Burgos a cargo de la Orquesta del Teatro Real. Además, también estarán a la venta el resto de películas programadas dentro del ciclo hasta mediados de junio.

El Teatre Serrano, por su parte, mantiene su apuesta por una programación plural que incluye compañías valencianas como la Compañía Teatre Micalet, que presentará el espectáculo Ballant ballant 30 años, o L’Horta Teatre con la propuesta Postals. También destaca la presencia de la compañía local Quadern d’Assajos, que llevará a escena Falstaff, el último ensayo, una propuesta escénica con un planteamiento inclusivo.

Figuras reconocidas

El Serrano también acogerá la presencia de figuras reconocidas de la escena como Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina, protagonistas de la obra Viejos tiempos, una coproducción del prestigioso Teatro de la Abadía.

Otra de las novedades destacadas de la temporada será la representación de la zarzuela El dúo de la africana, un género que aún no se había programado en esta etapa del Teatre Serrano. Además, la conocida compañía La Cubana ha escogido el teatro gandiense para realizar el preestreno de su nuevo espectáculo La cuisine de ma cousine, que se podrá ver en varias funciones durante el mes de junio.

La programación de artes escénicas del segundo trimestre incluye las siguientes representaciones:

Domingo 12 de abril, 19 h : El dúo de la africana, de Milnotes Produccions

: El dúo de la africana, de Milnotes Produccions Viernes 24 de abril, 20 h : Ballant ballant 30 años, de la Compañía Teatre Micalet

: Ballant ballant 30 años, de la Compañía Teatre Micalet Viernes 1 de mayo, 20 h : Viejos tiempos, de Teatro de la Abadía / Entrecajas

: Viejos tiempos, de Teatro de la Abadía / Entrecajas Viernes 15 de mayo, 20 h : Postals, de L’Horta Teatre

: Postals, de L’Horta Teatre Viernes 29 de mayo, 20 h : Falstaff, el último ensayo, de Quadern d’Assajos

: Falstaff, el último ensayo, de Quadern d’Assajos 8, 10, 12 y 13 de junio, a las 20 horas. Preestreno de La cuisine de ma cousine de La Cubana.

Noticias relacionadas

Finalmente, Sendra ha animado a la ciudadanía a participar en la programación cultural del Serrano y ha destacado que “seguimos trabajando para que el teatro sea un espacio vivo, con propuestas culturales de calidad y para todos los públicos”.