Bellreguard espera con los brazos abiertos a su subcampeón del mundo, Quique Llopis Doménech

No será la primera vez ni, seguramente, la última. El municipio de Bellreguard quiere agasajar, de nuevo, a su deportista más ilustre, el atleta internacional, Quique Llopis Doménech.

En esta ocasión, es para que todos los vecinos y vecinas puedan darle la enhorabuena por haber sido subcampeón del mundo en pista cubierta de los 60 metros vallas con nuevo récord nacional de la distancia incluido en el campeonato disputado en Polonia este fin de semana.

El ayuntamiento, con el alcalde Àlex Ruiz a la cabeza, va a organizar una recepción oficial al atleta con motivo de esta nueva gesta. Llopis llega a última hora de este lunes a Madrid junto al grueso de la selección española. Pernoctará en la capital de España y estará en Valencia a lo largo de este martes. El miércoles volverá a su Bellreguard natal y ese día es el escogido para que todo el pueblo pueda felicitarle. Faltan por conocer los detalles del acto.

Roma, parís e Hijo Predilecto

Bellreguard se está acostumbrando a los éxitos del mejor deportista de su historia. En junio de 2024 ya fueron su familia y numerosos vecinos a recibirle a la estación de Renfe en Gandia después de ser subcampeón de Europa de los 110 metros vallas en Roma.

Dos meses después, su localidad montó una pantalla gigante en el polideportivo para que la ciudadanía pudiera seguir a través de la televisión su participación en los Juegos Olímpicos de París, en donde fue 4º clasificado. Unos días después de aquella histórica final de los 110 vallas, el pueblo salió a la calla para agasajar de nuevo a su mejor exponente.

En noviembre de 2024 llegaba su proclamación como Hijo Predilecto de Bellreguard, distinción que le fue entregada en la Gala de l'Esport.

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Esta semana tocan más aplausos y vítores para Quique Llopis Doménech. Este próximo verano puede haber más con la participación del Top 2 del mundo en el Europeo al aire libre.