El CA Safor Teika de Gandia sitúa a tres atletas entre los siete mejores de España en categoría sub20
El campeonato individual de pista cubierta se ha disputado en Sabadell
El Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia ha estado presente en el Campeonato de España Individual Junior (Sub20) de Pista Cubierta (Short Track), celebrado este fin de semana en Sabadell, donde logró situar a tres de sus atletas entre los siete mejores de la categoría.
Los pertiguistas Hugo Arbona y Silvia García-Gasulla alcanzaron puestos de finalista. Arbona fue quinto con 4,18 metros y García-Gasulla séptima con 3,35 metros.
A ellos también se sumó Irene Serrano, quien brilló en los 60 metros lisos al clasificarse para la final y acabar en sexta posición con un tiempo de 7.69 segundos, logrando además su mejor marca personal en semifinales (7.62).
El conjunto gandiense contó con una expedición de ocho atletas. También destacaron Meriel Luján, novena en la final de los 3.000 metros lisos; Aitana Guerola y Camila Estrebou, que alcanzaron las semifinales de los 60 metros lisos; Marcos García, presente en las semifinales de los 1.500 metros; y Carlos Fernández, duodécimo en la final de triple salto.
Excelente balance invernal
Con esta competición el club cierra la temporada invernal con un balance muy positivo: un total de 47 atletas han participado en los diferentes Campeonatos de España, sumando un total de cinco medallas (un oro, dos platas y dos bronces) y once puestos de finalista.
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