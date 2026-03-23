Hasta la Casa Real felicita a Quique Llopis, subcampeón del mundo en 60 metros vallas

La gesta de Quique Llopis tras lograr la medalla de plata en la final de los 60 metros vallas del Campeonato del Mundo quedará marcada en la historia del atletismo. Además, Llopis obtuvo el récord de España, con una marca de 7.42. Durante las últimas horas, las felicitaciones no han dejado de sucederse no solo en Bellreguard, su localidad, sino también a nivel autonomico y nacional.

Entre las múltiples congratulaciones, se encuentra la de la Casa Real. A través de sus redes sociales, califican su actuación como "inolvidable". "España sumó su segunda plata en el Mundial de Torun gracias a Quique Llopis en los 60m vallas. Inolvidable actuación en pista cubierta para colgarse el título de subcampeón del mundo", señalan en el texto, acompañado por una fotografía.