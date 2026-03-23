Hasta la Casa Real felicita a Quique Llopis, subcampeón del mundo en 60 metros vallas
La realeza califica la actuación del atleta de Bellreguard como "inolvidable"
La gesta de Quique Llopis tras lograr la medalla de plata en la final de los 60 metros vallas del Campeonato del Mundo quedará marcada en la historia del atletismo. Además, Llopis obtuvo el récord de España, con una marca de 7.42. Durante las últimas horas, las felicitaciones no han dejado de sucederse no solo en Bellreguard, su localidad, sino también a nivel autonomico y nacional.
Entre las múltiples congratulaciones, se encuentra la de la Casa Real. A través de sus redes sociales, califican su actuación como "inolvidable". "España sumó su segunda plata en el Mundial de Torun gracias a Quique Llopis en los 60m vallas. Inolvidable actuación en pista cubierta para colgarse el título de subcampeón del mundo", señalan en el texto, acompañado por una fotografía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los buñuelos más solidarios en estas Fallas de Gandia: fondos para Cáritas y la recuperación del templo del Raval
- Gandia aprueba el plan urbanístico que permitirá construir un nuevo hotel en la playa
- La Ofrenda de Gandia se alarga más allá de las 22 h y reactiva la propuesta de celebrarla en dos turnos en 2027
- Los tres municipios de la Safor aspirantes al Grand Prix se quedan con las ganas: 'La ilusión que hemos despertado es el motor para todo lo que vendrá
- Piden ayuda para conseguir un traje para la reina infantil de Carrer Major i Passeig en Gandia tras incendiarse su piso
- Ni el fuego apaga su sonrisa en la Ofrenda: final feliz para la reina infantil de Carrer Major i Passeig de Gandia
- Cuando el terror silenció las Fallas: 25 años del coche bomba de ETA en la playa de Gandia
- Estos son los horarios de la Cremà de las fallas de Gandia 2026