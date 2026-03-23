El Chef Amadeo Gandia Billar salda el fin de semana con dos triunfos y una derrota en tres salidas exigentes

El Chef Amadeo Gandia Billar Club ha vuelto a demostrar su carácter competitivo en un fin de semana exigente, donde el esfuerzo, la ambición y el compromiso han sido protagonistas en todas las categorías.

Tres enfrentamientos

En la Liga Nacional-División de Honor, gran victoria por 2-6 frente al Móstoles en un desplazamiento de máxima exigencia ante uno de los rivales más competitivos de la categoría. El equipo ofreció un rendimiento muy completo, destacando por su solidez en las mesas, concentración táctica y capacidad para gestionar los momentos clave del encuentro.

El Gandia de 1ª Nacional cayó derrotado / Gandia Billar Club

En la Liga Nacional-Primera División, derrota por 2-6 frente al Numancia, en una salida complicada hasta Soria. A pesar del resultado, el equipo compitió con actitud y compromiso ante un rival que fue más sólido, en un encuentro donde los pequeños detalles marcaron la diferencia.

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Triunfo del conjunto autonómico del Chef Amadeo Gandia Billar / Gandia Billar Club

En la Liga Autonómica-Primera División, triunfo por 2-6 frente al Mislata en un encuentro muy igualado donde cada partida exigió máxima concentración. A pesar de la igualdad en el desarrollo del enfrentamiento, el equipo supo competir con inteligencia y eficacia en los momentos decisivos, inclinando finalmente el resultado a su favor.