El Chef Amadeo Gandia Billar salda el fin de semana con dos triunfos y una derrota en tres salidas exigentes
El primer equipo vence en la sede del Móstoles en la máxima categoría nacional
El Chef Amadeo Gandia Billar Club ha vuelto a demostrar su carácter competitivo en un fin de semana exigente, donde el esfuerzo, la ambición y el compromiso han sido protagonistas en todas las categorías.
Tres enfrentamientos
En la Liga Nacional-División de Honor, gran victoria por 2-6 frente al Móstoles en un desplazamiento de máxima exigencia ante uno de los rivales más competitivos de la categoría. El equipo ofreció un rendimiento muy completo, destacando por su solidez en las mesas, concentración táctica y capacidad para gestionar los momentos clave del encuentro.
En la Liga Nacional-Primera División, derrota por 2-6 frente al Numancia, en una salida complicada hasta Soria. A pesar del resultado, el equipo compitió con actitud y compromiso ante un rival que fue más sólido, en un encuentro donde los pequeños detalles marcaron la diferencia.
En la Liga Autonómica-Primera División, triunfo por 2-6 frente al Mislata en un encuentro muy igualado donde cada partida exigió máxima concentración. A pesar de la igualdad en el desarrollo del enfrentamiento, el equipo supo competir con inteligencia y eficacia en los momentos decisivos, inclinando finalmente el resultado a su favor.
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