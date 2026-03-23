El Club Rugby Inter Alpesa "A" llega a los "playoff" tras ganar en Murcia, 24-31

En buena forma afronta el Club Rugby Inter Alpesa "A", (equipo interpobles, entre ellos Tavernes de la Valldigna), los "playoff" de la fase final de la Liga en 1ª Territorial. Lo ha demostrado en el último partido del campeonato interautonómico que ha disputado en Murcia con un triunfo por el resultado de 24-31. El choque resultó como estaba previsto. Los hombres de Guillermo Ahuir salieron al campo con las instrucciones bien aprendidas para no tener sorpresas.

Primera parte favorable

Primero ensayó Jorge Pons para Inter Alpesa, recortó el XV Murcia, volvió a ensayar aumentando la diferencia Santiago Gisbert y el partido se iba encarrilando, pero de nuevo ensayaba el equipo local. El encuentro estaba muy abierto, pero dos ensayos de Clement Charles Langloys y de Héctor Chonet con transformaciones de Eduard Calatayud, distanciaban a los visitantes. El XV Murcia se acercó con una transformación, llegando al descanso 12 a 26.

Noticias relacionadas

Combativo rival

El Murcia no podía parar al Inter Alpesa y Eric Jaime ampliaba a 31 el marcador, pero el Murcia no estaba dispuesto a recibir un resultado abultado y aumentó el ritmo de juego y consiguió romper la defensa del Inter Alpesa en dos ocasiones, llegando al final del partido con el resultado de 24 a 31.