Ni colapsan la Sanidad ni los Servicios sociales: Gandia alza la voz contra los bulos sobre inmigración

El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, establecido por la ONU en 1960. La fecha se enfoca en combatir el racismo y la xenofobia que afectan a la población inmigrante, promoviendo la igualdad y la convivencia.

El Ayuntamiento de Gandia quiere sumarse a esta jornada con la campaña "Diuen", que ha sido presentada públicamente por la concejala de Cooperación e Integración, Liduvina Gil.

La iniciativa nace con el objetivo de combatir los bulos que circulan contra la inmigración, sobre todo en las redes sociales. Se trata de alzar la voz contra los prejuicios que existen en torno a las personas inmigrantes que habitan en España, pero en este caso concreto en Gandia. La ciudad cuenta con más de un 25% de inmigrantes entre su población total.

También se crea esta campaña con la idea de que Gandia es una ciudad diversa, integradora, en la que todos y todas caben, sin discriminación.

Según la concejala, se trata de interpelar a la ciudadanía sobre varias cuestiones que se comentan, dicen o escriben sobre los inmigrantes: "la gente habla muy alegremente de que la gente de fuera se lleva todas las subvenciones cuando no es verdad porque aportan el triple que lo que reciben".

Trabajo precario

Añade Gil que "de la misma manera que se dice de los inmigrantes que colapsan la Sanidad, pero no se tiene en cuenta lo que ayudan al sistema o que llenan los Servicios Sociales cuando en realidad son los españoles los que más los demandan".

Tampoco se toma consciencia, según la concejala, de que "el 10% de los inmigrantes trabajan en condiciones muy precarias. La realidad de este colectivo es otra distinta a la que pintan algunos sectores de la sociedad".

Por todo ello, el Ayuntamiento de Gandia impulsa una campaña divulgativa-informativa para intentar que la sociedad cambie su perspectiva en torno a la inmigración.

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Dicha campaña se difundirá con carteles y pancartas en los centros educativos y otros espacios municipales, pero también a través de las redes sociales y otros medios de comunicación.