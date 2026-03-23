Compromís pide que el pleno de Gandia se sume a las reivindicaciones del profesorado valenciano

La portavoz del Grupo Municipal de Compromís Més Gandia, Esther Sapena, ha presentado una moción al pleno, previsto para este viernes, con el objetivo de que Gandia "muestre el apoyo institucional a las reivindicaciones del profesorado y defender una mejora efectiva del sistema educativo público". Los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF han convocado una huelga educativa para el próximo martes, 31 de marzo.

Los sindicatos reclaman, entre otros asuntos, mejores salarios, la reducción de ratios y de burocracia, recuperación de las plantillas docentes recortadas, mejora de las infraestructuras educativas y la derogación de la ley de “libertad educativa”. En la Safor varios profesores de los institutos Ausiàs March y Maria Enríquez ya han anunciado que se sumarán a la huelga.

La iniciativa de Compromís, según Sapena "recoge un conjunto de demandas ampliamente compartidas por el colectivo docente, orientadas tanto a la dignificación de su tarea como la mejora de la calidad educativa", por lo que confía en que se sumen el resto de grupos.

Entre ellas están la reducción de las ratios en las aulas, la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado; la disminución de la carga burocrática; el refuerzo de recursos humanos y materiales; la estabilización de las plantillas docentes y una mejor atención a la diversidad del alumnado. Así mismo, también se hace hincapié en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y en el reconocimiento efectivo de la función docente como una tarea de gran responsabilidad social, además de la defensa y promoción de la enseñanza en valenciano.

Sapena explicó que «esta moción responde a una realidad que vive el profesorado desde hace años y que ya no se puede ignorar. Sus reivindicaciones no son corporativas, sino que tienen un impacto directo en la calidad de la educación que recibe nuestro alumnado... No estamos hablando solo de las condiciones del profesorado, sino del futuro de la educación pública. Si queremos una escuela de calidad, inclusiva y con capacidad de respuesta ante los retos actuales, hay que dotar a los centros y los profesionales de los recursos necesarios».

En esta línea, aseguró que la reducción de ratios, la estabilidad del profesorado o la disminución de la burocracia "no son lujos, sino medidas imprescindibles para garantizar una atención adecuada al alumnado y unas condiciones de trabajo dignas».

Negociación

Por otra parte, respecto de la huelga, la portavoz de Compromís considera que la Conselleria de Educación de abrir "un proceso real de negociación con los representantes del profesorado para dar una respuesta efectiva y consensuada a sus demandas”.

Recientemente PP y Vox tumbaron en Les Corts una propuesta para mejorar las condiciones laborales de los profesores. La iniciativa fue presentada por el diputado de Compromís Gerard Fullana y pedía incrementar la inversión en salarios, reducir las ratios y recuperar el valenciano como lengua vehicular.