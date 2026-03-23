El Consell invierte 1,2 millones de euros a la conservación y dinamización del Monasterio de la Valldigna tras tres años sin actuaciones
Cultura anuncia el Plan Director del monumento situado en Simat de la Valldigna, que busca reparar, conservar y poner en valor los edificios que conforman el documento
Simat, Tavernes, Benifairó y Barx han celebrado este fin de semana el Día de la Valldigna para conmemorar la fundación del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna en 1298. A lo largo del sábado y el domingo, los distintos municipios han programado una serie de actos y actividades para dar a conocer y reivindicar la importancia de este monumento.
Los vecinos, vecinas y autoridades, además, han recibido una importante noticia en torno a esta joya patrimonial. La Conselleria de Cultura avanza en el Plan Director para el Monasterio de la Valldigna, un documento que debe, entre otros objetivos, guiar los trabajos de reparación, conservación y, a su vez, poner en valor los edificios de la plaza sur del monumento. Así lo ha anunciado la consellera de Cultura, Carmen Ortí, que este fin de semana ha presidido el Consejo Rector del Monasterio de Santa María.
El edificio carecía de estas bases para acometer las actuaciones pese a tratarse de un espacio que es propiedad de la Generalitat Valenciana desde 1991. Además, esta joya se encuentra recogida en el Estatut d’Autonomia como templo espiritual, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia y constituye uno de los principales símbolos de identidad del pueblo valenciano Hasta el momento existía un Programa de Restauración elaborado y dirigido por el arquitecto del monasterio, pero con este plan se guiarán las actuaciones futuras.
Concretamente, algunas de las localizaciones reformadas serán el edificio denominado Camerinos, el Palacio de Abad o la Capilla de Nuestra Señora de Gracia. Además, ese plan también recoge la instalación de itinerarios accesibles en la entrada al edificio. La última gran actuación en el Monasterio de la Valldigna se remonta a 2023, año en el que se colocaron los florones de la bóveda de la iglesia, que fueron adquiridos a la parroquia de Benifairó de la Valldigna. Tras un intenso trabajo de restauración, fueron recolocados en su emplazamiento original.
Ortí destacó durante su visita el compromiso del Consell con la conservación, promoción y reconstrucción de un patrimonio que es símbolo y referente para todos los valencianos.
Premio Valldigna
Entre los múltiples actos programados con motivo del Día de la Valldigna también se ha entregado el Premio Valldigna 2026 a Arturo Zaragozá Catalán, doctor en Arquitectura y uno de los principales referentes en la arquitectura gótica valenciana.
Fue inspector de Patrimonio Artístico de la Generalitat (1983-2018), Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Además, es miembro del International Council of Monuments and Sites. Ha dictado cursos de Técnicas Artísticas en la Universitat de València-Estudi General y de Historia de la Arquitectura en el máster de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universitat Politècnica de València. Ha sido también director del mismo máster (1997-1999) y ha realizado conferencias en universidades europeas y americanas.
Zaragozá ha publicado más de 20 libros y más de 50 capítulos de libros o artículos científicos en revistas especializadas, especialmente sobre catalogación, restauración monumental y arquitectura popular, historia de la arquitectura e historia de la construcción. Ha realizado estudios de investigación sobre la historia del Monasterio de la Valldigna.
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