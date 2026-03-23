El equipo femenino de Primera División Nacional del Club Voleibol Gandia también certifica la permanencia
El masculino triunfa en Teruel en una nueva jornada de la categoría estatal
El equipo femenino de Primera División Nacional del Club Voleibol Gandia afrontaba una doble jornada este pasado fin de semana. El viernes, en su desplazamiento a Castellón, cayó por 3-1 ante el CV Illa Grau en un encuentro donde, pese al resultado, el conjunto compitió en varias fases del partido mostrando un buen nivel de juego.
Ya el domingo, en casa, se vivió un duelo de máxima igualdad frente al CV Paterna, actual segundo clasificado. El partido se resolvió en el tie-break con un ajustado 2-3, llegando a un marcador final de 14-16 en el quinto set. A pesar de la derrota, el equipo logra sumar un punto importante.
Más allá de los resultados, el conjunto femenino certifica matemáticamente la permanencia en Primera División a falta de dos jornadas para el final, cumpliendo así el objetivo tras el ascenso conseguido la pasada temporada.
Los dos seniors cumplen
Por su parte, el equipo masculino de Primera División Nacional se desplazó el sábado hasta Teruel para enfrentarse al CV Pamesa, en un partido muy disputado que se resolvió también en el quinto set con un resultado de 2-3.
El encuentro destacó además por la participación de jugadores cadetes y juveniles del club, que dispusieron de minutos y protagonismo, aprovechando la oportunidad para seguir creciendo y disfrutar de la competición en categoría nacional.
Con este partido, el conjunto masculino Hotel Borgia pone fin a la temporada, logrando igualmente el objetivo de la permanencia en Primera División Nacional, categoría a la que ascendió el pasado año.
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