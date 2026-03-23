Los dos equipos alevines del Club Voleibol Arenas Gandia acompañarán a los benjamines en las finales autonómicas

Los equipos alevines del Club Voleibol Arenas Gandia afrontaron este domingo, 22 de marzo, la última jornada de competición de la segunda fase autonómica con los deberes casi hechos. Ambos necesitaban una victoria en sus tres partidos para sellar la clasificación para las finales 2026, clasificatorias para el campeonato de España.

Las chicas, que se encontraban en el grupo 4 del nivel 2, no fallaron y derrotaron nuevamente a Alzira, Xàtiva y Algemesí. Estas tres victorias las colocan líderes invictas del grupo y les dan el pase a la final autonómica entre los 16 mejores equipos de la Comunitat Valenciana.

Por su lado, los chicos se desplazaban a Paterna para disputar sus últimos tres partidos de su grupo del nivel 1. La primera victoria contra el Paterna les daba el pase matemático entre los cuatro primeros de su grupo, mientras que las posteriores victorias contra Picassent por 2-1 y Mediterráneo Castellón por 2-0 les daban una tercera plaza de grupo que será muy positiva al dejarles como segundos cabezas de serie de su grupo en la final autonómica donde clasifican los doce mejores equipos masculinos de la categoría.

Las chicas del CV Arenas Gandia también se clasifican / CV Arenas Gandia

Con estas dos clasificaciones el CV Arenas logra un histórico póquer de finales autonómicas de base, ya que el fin de semana del 18-19 de abril estará representado en todas las finales de base que se disputarán: alevines masculinos y femeninas y benjamines masculinos y femeninas.

Mucho mérito

El mérito de este logro está en el trabajo diario en unas instalaciones muy inferiores al de resto de clubes competidores y en el hecho que este modesto club se codeé entre los cuatro o cinco únicos clubes capaces de estar en la élite, tanto en modalidad masculina como femenina.

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La directiva quiere felicitar a todos los integrantes de los equipos y no quiere dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los patrocinadores que hagan posible que el club pueda competir entre los mejores equipos del panorama nacional y al mismo tiempo lamenta no tener una instalación en la que poder organizar dichas competiciones.