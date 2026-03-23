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Gandia abre las inscripciones para las 'escoletes': estos son los plazos

Este año se ofrecen 195 plazas para alumnos de nuevo ingreso

Visita de padres a una &quot;escoleta&quot;.

Visita de padres a una "escoleta". / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La concejala de Educación de Gandia, Esther Sapena, y la coordinadora de la Xarxa Municipal d'Escoletes Infantils, Sabrina Pérez, informaron este lunes en rueda de prensa sobre la apertura del plazo de inscripciones en las guarderías infantiles municipales para los alumnos de nuevo ingreso. Se ofrecen 195 vacantes de 0 a 3 años, de las 390 plazas totales que disponen los cinco centros educativos de la ciudad.

Las familias de los alumnos que ya estaban inscritos, nacidos entre los años 2024 y 2026, no tienen que hacer ninguna gestión, pues su matrícula se renovará de forma automática.

El resto de alumnos podrán formalizar su solicitud del 1 al 15 de abril. La lista provisional de admitidos se publicará del 4 al 8 de mayo, y la definitiva el 18 de mayo. Los admitidos podrán realizar la matrícula del 20 al 25 de mayo.

Sapena recordó que es importante hacer la matrícula "porque en caso contrario, aunque estén admitidos, los niños perderán la plaza y correrá la lista". Se puede hacer de forma telemática, en la web municipal, o presencial, en el Departamento de Educación.

Estas listas tendrán una validez hasta el 30 de septiembre, a partir de esta fecha decaerán y el ayuntamiento ofrecerá plazas según la oferta disponible.

Puertas abiertas

Por otra parte, el ayuntamiento organiza jornadas de puertas abiertas, para aquellas familias interesadas en conocer las instalaciones, la metodología, o resolver dudas. Estas serán los días 24 y 25 de marzo, de 17 h a 19 horas en las "escoletes" de Centre Històric, Corea, les Alqueries, Dos Campanars y Santa Anna.

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