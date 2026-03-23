Gandia cede a Sanidad la parcela para la ansiada ampliación del Centro de Salud del Grau

El Ayuntamiento de Gandia ha cedido a la Conselleria de Sanidad la parcela municipal necesaria para ampliar el Centro de Salud del Grau, una reivindicación histórica ante la gran presencia de usuarios, especialmente durante los meses de verano, ya que la población se incrementa exponencialmente en este lugar y, por consiguiente, las atenciones médicas. Así, la Junta de Gobierno ha aprobado definitivamente el proyecto de agrupación y división material de las fincas que integran el Equipamiento del Grau. Así lo han comunicado las coportavoces del gobierno local, Esther Sapena y Balbina Sendra, tras la Junta de Gobierno Local. En palabras de Sapena, "impulsamos así una ordenación más eficiente de los espacios dotacionales y facilitamos el desarrollo de infraestructuras necesarias para la ciudad".

Durante la rueda de prensa, también han anunciado la concesión de una serie de subvenciones a distintas organizaciones y entidades de la ciudad. Entre ellas, destaca una subvención directa de 25.000 euros a la asociación Bunyoleres sin Fronteras, un hecho que, en sus palabras, "demuestra el apoyo del consistorio a iniciativas sociales y solidarias que desarrollan una labor esencial en Gandia". Gracias a esta cuantía, la entidad podrá atender el pago del alquiler del local donde se presta el servicio de comedor social, así como el arrendamiento de la furgoneta para el transporte de alimentos y los gastos de suministros básicos como electricidad, agua o gas.

Sendra, por otra parte, también ha informado de la aprobación de una subvención de 15.000 euros a la Unión Artístico-Musical Francesc de Borja para cubrir gastos de funcionamiento, puesto que, como ella misma recalca, "las bandas de música son lo que nos identifica como ciudad, no solo en el ámbito cultural sino también turístico".

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la afectación de los ingresos derivados de la venta de una parcela municipal del sector Sanxo Llop, situada en la avenida de Alicante, por un importe total de 886.251 euros. "Un total de 688.492 euros se destinarán a actuaciones de inversión ya en marcha, mientras que el resto se asignará próximamente a proyectos con impacto social o de mejora de las inversiones municipales", han expuesto.

Subvención para un nuevo taller de empleo

Gandia también solicitará un subvención a la Generalitat Valenciana, a través de Labora, para poner en marcha un taller de empleo mixto de formación y trabajo centrado en la mejora de los parques periurbanos y los espacios verdes de la playa de Gandia. El programa contará con 30 personas desempleadas y un equipo técnico de 6 profesionales, con una inversión solicitada de 869.378,40 euros y una aportación municipal de 15.000 euros.

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Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado someter a información pública el Programa de Actuación Integrada (PAI) del futuro hotel Sofia de seis plantas. «Se trata de una buena noticia para el desarrollo de la ciudad. Estamos en la fase administrativa que permitirá hacer realidad este futuro hotel vinculado al centro de Gandia», ha concluido Sendra.