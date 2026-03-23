Gandia destaca el papel de sus compañías locales con motivo del Día del Teatro

El viernes 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro para reivindicar la importancia de esta arte escénica en la sociedad. Gandia se suma a esta conmemoración con una gran cantidad de actividades para todos los públicos.

Concretamente, el Teatre Serrano, y con la colaboración del Departamento de Cultura, será el escenario para poner en valor el trabajo de las compañías locales y acercar el teatro a la ciudadanía este jueves 26 de marzo.

La jornada arrancará a las 18:30 h en la plaza del Tirant mediante un pasacalle teatral con música, que recorrerá el paseo de las Germanías hasta el Teatro Serrano. A las 19 h, y a las puertas del Serrano, tendrá lugar la presentación y lectura del manifiesto.

Ya a las 19:15 h, la Sala A del Teatre Serrano acogerá la representación de "La Historia del Teatro", una propuesta escénica que, entre el humor, la poesía y la crítica, recorre siglos de literatura teatral convirtiendo los clásicos en un espectáculo vivo y cercano al público. Participarán diversas compañías y colectivos locales como Comuna Gàbia Teatre, Amics del Teatre, Lletraferits & Comediants, Amfiteatre, El Carro de Verona, Marabú Teatre y Aiguamar Teatre. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La concejala de Cultura, Balbina Sendra, ha animado a la ciudadanía a participar en esta celebración y ha destacado que “el teatro es una herramienta cultural fundamental que nos permite reflexionar, emocionarnos y compartir experiencias colectivas”. En este sentido, la edil ha señalado que “hemos preparado una programación pensada para todos los públicos, con un marcado carácter participativo y con el protagonismo de nuestras compañías locales, que son el motor cultural de la ciudad”.

Asimismo, Sendra ha querido invitar a vecinos y vecinas a sumarse a la iniciativa. En sus palabras, "queremos que Gandia salga a la calle a celebrar el teatro, que lo acompañe por las calles y que disfrute de una tarde diferente, llena de creatividad, talento y cultura. Es una oportunidad perfecta para acercarse al Teatro Serrano y vivir el teatro en primera persona”.

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La responsable de Cultura también ha querido poner en valor el papel y la colaboración de la Federación de Teatro Amateur de Gandia (FETA).