Gandia también sube al podio en el Mundial de Atletismo con el técnico Toni Puig Capsir

Toni Puig ha ganado tres medallas en el Campeonato del Mundo de Atletismo indoor de Kujawy Pomorze (Polonia) disputado este fin de semana.

El técnico de Gandia es partícipe de la medalla de plata de Quique Llopis en los 110 metros vallas como su entrenador personal, pero también del subcampeonato del mundo y del bronce conseguidos por los equipos de relevos de España en los 4 x 400 metros mixtos y 4 x 400 metros femeninos en calidad de coordinador de este sector en la Real Federación Española de Atletismo.

En la jornada del sábado, Puig tuvo una doble satisfacción. Por la mañana, #EspañaAtletismo era plata en el relevo 4x400 m mixto, firmando un histórico podio. Por la tarde, era Quique Llopis el que se proclamaba subcampeón del mundo.

Apoteósis final

En la última sesión, el relevo femenino de 4x400 m firmó una actuación memorable para colgarse el bronce y lograr el mayor éxito de un relevo femenino español en unos Mundiales short track.

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En los dos éxitos de los relevos han tenido peso las palabras previas del coordinador del Plan Nacional de Relevos, Toni Puig: cabeza, trabajo y unión de equipo. Un plan ejecutado a la perfección.