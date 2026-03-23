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Piden 15 años para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en Gandia tras concertar una cita a través de una aplicación

El encausado le propuso a la víctima mantener relaciones sexuales sin preservativo, a lo que ella se negó

Vista de la Ciudad de la Justicia en València.

Vista de la Ciudad de la Justicia en València. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

La Ciudad de la Justicia de València acogerá este miércoles el juicio a un hombre acusado de forzar sexualmente a una mujer con la que había quedado en Gandia a través de una aplicación de citas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los hechos ocurrieron el 14 de febrero de 2024 sobre las 22.30 horas cuando procesado y víctima concertaron una cita en el cauce del río Serpis durante la cual el encausado le propuso a la víctima mantener relaciones sexuales sin preservativo, a lo que ella se negó.

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La Fiscalía sostiene que, pese a ello, el hombre la forzó sexualmente. Tras ello, la amenazó con matarla si mantenía relaciones sexuales con alguien más. La Fiscalía le pide una pena de prisión de 15 años y tres meses por un delito continuado de agresión sexual y otro de amenazas.

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