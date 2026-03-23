Mara Rolli, de Tavernes de la Valldigna, y Xavi Cabanilles, de Gandia, campeones de España de atletismo sub20
Los atletas saforenses son los mejores en la prueba de los 3.000 metros lisos en el campeonato disputado en Sabadell
El Campeonato de España Sub20 de Atletismo en Pista Cubierta (short track) se ha disputado en Sabadell su 52ª edición, reuniendo a 510 atletas en la Pista Carmen Valero, en una cita organizada por la Real Federación Española de Atletismo A junto a la Federación Catalana de Atletismo y desarrollada a lo largo de tres sesiones.
Dos de los atletas más destacados en dicha competición son de la comarca de la Safor. Se trata de Xavi Cabanilles y Mara Rolli.
En 3.000 metros lisos, el atleta de Gandia, Xavi Cabanilles, del Asics Running, se proclamó campeón nacional con un registro de 8:09.96, logrando el récord del campeonato y rebajando la marca de Luis Suárez que permanecía desde 1990.
Cabanilles rubrica una excelente campaña en pista cubierta pero también en campo a través, puesto que estuvo en el Mundial de USA como miembro de España sub20.
Dominio saforense en el 3.000 metros lisos
En la misma prueba de los 3.000 metros lisos, pero femenina, se proclamó campeona de España la atleta de Tavernes de la Valldigna, Mara Rolli, del CA Facsa Playas de Castellón.
La atleta vallera se colgó la medalla de oro con un crono de 9 minutos, 35 segundos y 04 centésimas, completando así una extraordinaria temporada en la que también ha brillado en el campo a través. De hecho, Rolli participó como integrante de la selección española sub20 en los campeonatos de Europa y del Mundo de esta modalidad.
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