Oliva inicia su Semana Santa con el pregón y la representación de la Passió

Oliva vivió el domingo dos momentos especiales que marcan el inicio de su Semana Santa: el pregón y la representación de la Passió. Esta última, que llegó a su undécima edición, la organiza la Associació Cultural La Passió d’Oliva, con la colaboración de la Concejalía de Cultura. La pudieron disfrutar más de tres mil personas, entre el barrio del Raval y el calvario de Santa Anna.

En esta ocasión sirvió para homenajear a Miguel Ángel Pérez, que fue durante muchos años Poncio Pilato y que falleció recientemente.El sustituto fue Álex Palomares, que estuvo a la altura y fue uno de los más destacados, junto a Salva García como Abenaber por primera vez, además de los miembros del pueblo que fueron felicitados por la directora del grupo, Mónica Castillo.

Crucifixión. / Germán Salazar

Además, cabe destacar el papel de David Capellino, en la figura de Cristo; la Virgen María, encarnada por su madre, Conxín Vallés; o la Verónica, su esposa y directora del grupo Mónica Castillo. La Magdalena fue Susi Castillo y los ladrones fueron Axel Estruch y Paco Berbegall. San Juan estuvo representado por Ián Estruch y Julio Anás hizo de Anás y Vicente Pericás, de Caifás.

Cabe destacar la participación, por primera vez, de varios componentes de los grupos teatrales Kabuts i Mans a l’Obra de la Font d’en Carròs que se sumaron a los voluntarios olivenses, y no descartan que la representación se haga también en esta vecina localidad.

Fernando Cremades. / Levante-EMV

En esta ocasión se retrasó el Juicio a Cristo en la plaza de Sant Roc hasta las seis y media de la tarde por diversos problemas y la llegada al Calvario de Santa Anna fue aún más tarde. La crucifixión fue ya al anochecer, cosa que dio mayor espectacularidad al tramo final.

Pregón

Antes, a mediodía, tuvo lugar en la Capilla de Nuestra Señora del Rebollet el pregón, a cargo de Fernando Cremades, canónigo de la Colegiata de Gandia y que durante casi 20 años fue cura-plebán de la iglesia de Santa Maria la Mayor.

Coral Santa Cecília. / Levante-EMV

El pregón estuvo acompañado de un recorrido visual que reflejaba cada hermandad, paso y madrina correspondiente, haciéndolo todavía más especial. El acto acabó con un concierto de la Coral Santa Cecília, bajo la dirección de Josep Malonda.