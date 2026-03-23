Poda de palmeras, limpieza del alcantarillado y mantenimiento de las calles: Así prepara Miramar su playa ante la llegada de turistas en Semana Santa
El ayuntamiento intensifica los trabajos durante las últimas semanas ante la llegada de visitantes
Centenares de turistas llegarán durante los próximos días a las distintas playas de la Safor para disfrutar de unos días de descanso, ocio y desconexión con motivo de la Semana Santa. Por ello, los ayuntamientos trabajan a contrarreloj para mantener limpia su costa ante la llegada de vecinos y visitantes.
Miramar intensifica durante estas semanas los trabajos de limpieza en la playa para que esté lista ante esta avalancha. Concretamente, una empresa especializada trabaja en la limpieza de alcantarillado, desagües y toda la red de saneamiento, como se realiza año tras año, para garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras. El consistorio señala que se trata de "un trabajo que no se ve, pero que resulta imprescindible".
Los operarios municipales, por otra parte, también han iniciado estos días la poda anual de las palmeras para garantizar la seguridad de los transeúntes. Entre el paseo y las avenidas de Francia y el Mediterráneo, el consistorio contabiliza cerca de un millar de palmeras, por lo que piden paciencia a los vecinos, ya que los trabajos se pueden prolongar durante varios días.
El ayuntamiento también ha reivindicado que los operarios llevarán a cabo durante estos días "un esfuerzo extra" en la limpieza de la playa, las calles y la arena para que "la playa se encuentre en las mejores condiciones". "Todo ello, gracias al esfuerzo de un equipo de mantenimiento que trabaja intensamente cada día para cuidar nuestro entorno", reivindican desde el consistorio.
El ayuntamiento pone en valor estas actuaciones, ya que, en sus palabras, "con la llegada de la Semana Santa, Miramar se prepara para unas fechas muy especiales, pensadas para disfrutar de nuestro entorno tanto por parte del vecindario como de las personas que nos visitan".
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