Proinbeni UpB Gandia sufre su peor racha en la Liga 2025-2026 y le toca reaccionar en las cuatro últimas jornadas
El primer equipo del club de la Safor pierde su tercer partido consecutivo a manos del Albacete tras un pésimo último cuarto
A Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia le toca levantarse. El equipo de Alejandro Mesa está en su peor momento de la temporada en la Liga de Segunda FEB, pero depende de si mismo para, como mínimo, asegurar la cuarta plaza de cara a los "play-off" de ascenso. Este pasado domingo ha cosechado su tercera derrota seguida, esta a manos del Bueno Arenas Albacete Basket, rival directo por esos primeros puestos, 89-83.
Y no lo hizo nada mal el conjunto de la Safor si se tiene en cuenta el desarrollo del encuentro, pero "desapareció" en el último cuarto y le costó la derrota. Los gandienses aguantaron bien la salida de los manchegos con un 23-19 al final de los primeros diez minutos. Mejoraron en el segundo parcial para ganarlo de 8 de diferencia (13-21) y mejor les fue a los de Mesa tras el descanso con un 22-30 que dejaba el choque francamente a favor.
Bloqueo total
Pero nada de eso. El último parcial fue un desastre. Según el técnico "faltó concentración, un juego más físico, sobraron dudas y jugamos bloqueados". El Albacete olió la sangre y lo aprovechó perfectamente para darle la vuelta al encuentro con el apoyo de su afición. Sin duda, una derrota muy dolorosa por la forma de producirse. En la primera vuelta, Proinbeni ya perdió contra el mismo rival en la prórroga.
El próximo partido de Proinbeni será en Gandia el sábado que viene, 28 de marzo, ante el Maderas Sorli Benicarló, que pelea por evitar el peligro. La situación de Proinbeni es que está clasificado para la fase final, ocupa el cuarto puesto con 14 victorias, pero tiene por detrás a varios equipos que le pisan los talones.
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