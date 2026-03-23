Quique Llopis Doménech ya está en España. El atleta de Bellreguard ya ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas junto a la selección española de atletismo tras conquistar la medalla de plata en la final de los 60 metros vallas del Campeonato del Mundo, celebrada en el Torun Arena (Polonia) en una histórica final en la que solo fue superado por el polaco Szymanski.

El de Bellreguard, además, lo hizo superando de nuevo su reciente récord de España y dejando la nueva marca en un espectacular 7:42, una centésima más rápido que otro de los grandes favoritos, el estadounidense Cunningham.

Ahora, el municipio de la Safor que lo vio nacer quiere agasajar, de nuevo, a su deportista más ilustre con el objetivo que todos los vecinos y vecinas puedan darle la enhorabuena por haber sido subcampeón del mundo en pista cubierta de los 60 metros vallas con nuevo récord nacional de la distancia incluido en el campeonato disputado en Polonia este fin de semana.

El ayuntamiento, con el alcalde Àlex Ruiz a la cabeza, va a organizar una recepción oficial al atleta con motivo de esta nueva gesta. No será esta semana sino que la viene, el día 2 de abril, Jueves Santo, a las 19 horas en el consistorio. No se podrá hacer antes porque el deportista se ha tomado unas merecidas vacaciones y tiene que acudir a otros compromisos publicitarios. Faltan por conocer los detalles del acto.

El medallista de plata Quique Llopis Doménech llega a Madrid tras hacer historia / EFE/Juanjo Martín

Roma, París e Hijo Predilecto

Bellreguard se está acostumbrando a los éxitos del mejor deportista de su historia. En junio de 2024 ya fueron su familia y numerosos vecinos a recibirle a la estación de Renfe en Gandia después de ser subcampeón de Europa de los 110 metros vallas en Roma.

Dos meses después, su localidad montó una pantalla gigante en el polideportivo para que la ciudadanía pudiera seguir a través de la televisión su participación en los Juegos Olímpicos de París, en donde fue 4º clasificado. Unos días después de aquella histórica final de los 110 vallas, el pueblo salió a la calla para agasajar de nuevo a su mejor exponente.

En noviembre de 2024 llegaba su proclamación como Hijo Predilecto de Bellreguard, distinción que le fue entregada en la Gala de l'Esport.

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La semana que viene tocan más aplausos y vítores para Quique Llopis Doménech. Este próximo verano puede haber más con la participación del Top 2 del mundo en el Europeo al aire libre. De momento y como es lógico, el Ayuntamiento de Bellreguard ha seguido la trayectoria del atleta en el Mundial y lo ha felicitado públicamente a través de las redes sociales.