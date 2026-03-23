Ròtova abre las puertas de su renovado cine Cervantes a sus vecinos y visitantes

El cine Cervantes de Ròtova acogió el sábado pasado la presentación de los trabajos de restauración de este edificio, que se han llevado a cabo bajo la dirección de Esther Sánchez, la arquitecta Inés Esteve y Vicent Calabuig. El ayuntamiento organizó una conferencia para explicar el proceso de rehabilitación integral.

Fue una jornada de puertas abiertas donde los visitantes se mostraron gratamente sorprendidos por el resultado, especialmente los vecinos más veteranos que vivieron este cine en su época de máximo esplendor. El inmueble estuvo diez años cerrado por su deterioro.

Representantes municipales y el equipo de arquitectos. / Levante-EMV

Se trata de un proyecto largamante esperado y que ha costado cuatro años en materializarse, desde conseguir la financiación hasta abordar la rehabilitación.

La intervención adapta el espacio a las necesidades y normativas del siglo XXI, especialmente en cuanto a accesibilidad y el espacio entre las butacas. Tiene una capacidad para 220 espectadores.

Recital. / Levante-EMV

El acto del sábado marcó además el inicio de la programación cultural que el ayuntamiento prevé para este espacio emblemático, como charlas, conciertos, proyecciones de películas o representaciones teatrales.