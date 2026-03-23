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La tamborrada y el pregón marcan el inicio de una intensa Semana Santa en Gandia

Los actos se celebraron el domingo pasado en l'Escola Pia

Una de las bandas de tambores.

Una de las bandas de tambores. / Natxo Francés

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Semana Santa de Gandia, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, inició el domingo pasado su calendario de actividades con la tamborrada y el pregón.

La tamborrada tuvo lugar en la plaza de l'Escola Pia. Llenó de sonido y color las calles del centro de la ciudad, y participaron diversas bandas de tambores de las hermandades de la ciudad. Este acto, cargado de intensidad y emoción, volvió a reunir a un numeroso público, consolidándose como uno de los momentos más esperados de estas celebraciones.

La Semana Santa de Gandia inicia el calendario de actividades con el pregón y la tamborrada

La Semana Santa de Gandia inicia el calendario de actividades con el pregón y la tamborrada

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La Semana Santa de Gandia inicia el calendario de actividades con el pregón y la tamborrada / Natxo Francés

Posteriormente tuvo lugar el tradicional pregón en la iglesia del'Escola Pia. Este año fue pronunciado por el obispo auxiliar de València, Fernando Ramón Casas. El contenido del pregón, inspirado en el título de una carta apostólica “Una fidelidad que genera futuro”, planteó una reflexión sobre a qué debe ser fiel la Semana Santa de Gandia para seguir siendo una realidad viva y con proyección.

A lo largo de su intervención el pregonero desarrolló seis fidelidades fundamentales que interpelan directamente a las hermandades y al conjunto de la celebración.

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En concreto la fidelidad a la Palabra de Dios; a la misión, a la esperanza, a la fraternidad, al servicio y a la liturgia. Desde la Junta Mayor de Hermandades destacaron "la profundidad del mensaje del pregonero y la alta participación en los actos celebrados", y añadieron que este inicio "augura una Semana Santa 2026 intensa, participativa y profundamente arraigada en la tradición y la fe de la ciudad".

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