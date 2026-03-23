Los sindicatos alertan del "preocupante" aumento de servicios externalizados en el Departamento de Salud de Gandia
La junta de personal denuncia que se privaticen pruebas de diagnóstico por imagen, análisis de muestras de anatomía patológica o la codificación de los informes de alta hospitalaria
La junta de personal del Departamento de Salud de Gandia ha advertido este lunes, a través de un comunicado, de "un proceso creciente y preocupante de externalización de servicios sanitarios y auxiliares", tales como "pruebas de diagnóstico por imagen, análisis de muestras de anatomía patológica o la codificación de los informes de alta hospitalaria".
Portavoces de este organismo, en el que están representados siete sindicatos, añaden que otro problema grave es el "colapso" de los servicios administrativos.
En este sentido, según las mismas fuentes, "las unidades encargadas de gestionar contratos, incidencias laborales, nóminas, citas médicas, call center, trabajan con plantillas insuficientes para el volumen actual de trabajo y esta situación provoca retrasos en trámites esenciales para el buen funcionamiento del sistema, incidencias en el pago de retribuciones básicas de los propios trabajadores y dificultades para resolver con rapidez los problemas administrativos del personal sanitario y de la población de la comarca".
La junta de personal insiste en el mismo comunicado sobre "la escasez de especialistas en áreas clave del hospital de Gandia como Pediatría, Medicina Interna, Neurología o Endocrinología, lo que pone en riesgo la capacidad asistencial del departamento y amplifica la demora asistencial, poniendo en grave peligro la calidad en el diagnóstico y en los tratamientos a realizar".
Por ello este organismo reclama una vez más a la Conselleria de Sanidad "la declaración de zona de difícil cobertura y garantizar que la ciudadanía de la Safor reciba una atención sanitaria en condiciones de igualdad como el resto de departamentos y que adopte ya medidas urgentes para reforzar con la dotación de personal suficiente".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los buñuelos más solidarios en estas Fallas de Gandia: fondos para Cáritas y la recuperación del templo del Raval
- Gandia aprueba el plan urbanístico que permitirá construir un nuevo hotel en la playa
- La Ofrenda de Gandia se alarga más allá de las 22 h y reactiva la propuesta de celebrarla en dos turnos en 2027
- Los tres municipios de la Safor aspirantes al Grand Prix se quedan con las ganas: 'La ilusión que hemos despertado es el motor para todo lo que vendrá
- Piden ayuda para conseguir un traje para la reina infantil de Carrer Major i Passeig en Gandia tras incendiarse su piso
- Ni el fuego apaga su sonrisa en la Ofrenda: final feliz para la reina infantil de Carrer Major i Passeig de Gandia
- Cuando el terror silenció las Fallas: 25 años del coche bomba de ETA en la playa de Gandia
- Estos son los horarios de la Cremà de las fallas de Gandia 2026