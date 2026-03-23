La UE Tavernes de la Valldigna hace historia con su pase a las semifinales de La Nostra Copa
El equipo "roget" se medirá al Novelda CF de Primera FFCV tras eliminar al CE Alberic Sucemart
Pepe Juan
La UE Tavernes no desaprovecha su cita con la historia y, por primera vez, se clasifica para las semifinales de La Nostra Copa. Si los cuartos de final ya suponían un hito para el club vallero, ahora se mete en la última eliminatoria, esta ya a doble partido, para optar a la gran final.
El cuadro "roget" se medirá al Novelda CF, verdugo de la UD Oliva en el torneo copero y líder del grupo IV de Primera FFCV en una ronda que debe jugarse la primera semana del mes de abril con el partido de ida en Tavernes y el de vuelta en el campo del conjunto alicantino.
Para estar en las semifinales, la UE Tavernes ha tenido que eliminar al CE Alberic Sucemart, del grupo sur de la Lliga Comunitat, al ganarle por 3-2 en el partido único de cuartos de final jugado este domingo en la Valldigna.
No ha sido fácil. Los de "Tomaca" han sufrido para seguir adelante con goles de Edu en el minuto 14, Héctor en el 44 y Artur en el 86, este último para decidir la eliminatoria.
El partido tuvo un buen comienzo local con llegadas y remates ante un rival que se defendía y no mostraba ningún peligro. El gol de Edu, de tiro por bajo a centro de Erik, hizo justicia. Pero al Tavernes le falto continuidad, ímpetu y capacidad para sentenciar el partido y lo pagó caro. En la única llegada del Alberic ya rebasada la media hora llegó el empate. Volvió el equipo local a la carga y, en una jugada de Sabater,
En la segunda mitad, el equipo vallero no estuvo fino ante un rival que consiguió el empate en una jugada en la que faltó contundencia y concentración en defender una falta a balón parado. Después legaron momentos de desconcierto local ante un contrario que buscaba la victoria.
Goooool de Artur
Los aficionados valleros se mostraban intranquilos, pues no veían bien a su equipo, hasta que en el minuto 86 y cuando ya se mascaban los penaltis, un córner provocado por Blasco, que había salido momentos antes, fue ejecutado magistralmente por Nico Cháfer y culminado por Artur de cabezazo impecable. Era el 3-2 y el triunfo y la eliminatoria ya no se podía escapar.
Un resultado que valen unas semifinales históricas, ya que los partidos se olvidan, pero el resultado queda. Triunfo vallero ante su afición, tras varias semanas de sequía en casa.
Incidencias: Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del que fue directivo y socio, Salvador Garcia "Cañot" D.E.P.
Ahora a pensar en la liga porque en la próxima jornada se enfrenta al Manises. La siguiente semana será, de nuevo, de La Nostra Copa.
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