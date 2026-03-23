Viernes Santo en Gandia: Sillas ya a la venta y precios para la procesión

Pocos días después de la Cremà de las Fallas 2026, Gandia ya se prepara para su tradicional y emotiva Semana Santa. La procesión del Santo Entierro, que se celebra el Viernes Santo, es una de las más multitudinarias. Todas las hermandades de la ciudad recorren el centro histórico ante la atenta mirada de centenares de devotos y vecinos que salen a las calles a disfrutar de este acto tan destacado dentro de la Semana Santa, cuyas celebraciones, en general, están consideradas Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La gran afluencia comporta que, durante los últimos años, se saquen a la venta las sillas que forman el recorrido para poder disfrutar de la procesión en el mejor lugar posible. La venta de sillas ha arrancado esta mañana, a las 11 h -y hasta las 13 h-. La compra de tíquets se lleva a cabo en el quiosco de l'Amorosa, que está situado en el tramo inicial del paseo de les Germanies, junto a la pasarela del río Serpis, y que gestiona la fundación Wearenext2u, y se prolongará durante varios días y en turnos de mañana y tarde para facilitar la reserva,

Otras fechas

Las personas interesadas podrán adquirir los bonos del lunes 23 de marzo al sábado 28 de marzo, en horario de 11 h a 13 h y de 17 h a 20 h. La mañana del domingo 29 de marzo también estarán a la venta las sillas, en horario de 11 h a 13:30 h.

La venta se retomará la próximo semana, del lunes 30 de marzo al jueves 2 de abril, de 17 h a 20:30 h, mientras que los más indecisos también podrán reservar su asiento el viernes 3 de abril, de 11 h a 13 h y de 17 h a 19 h.

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El precio de las sillas se divide en dos tramos. Concretamente, el coste de los asientos seraá de 10 euros para las que se encuentran situadas en la calle de Sant Francesc de Borja hasta calle Rausell y de 8 euros para las situadas en el resto del recorrido de la procesión.