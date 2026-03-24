Aviso importante por riesgo extremo en Barx: Campaña de prevención de tráfico dirigida a los menores y a sus familias
El Ayuntamiento y la Policía Local detectan que los niños van por ahí con las bicicletas sin ningún sistema de iluminación
El Ayuntamiento de Barx y la Policía Local de esta localidad han detectado un riesgo extremo por la circulación de menores en bicicleta sin luces en zonas de baja visibilidad.
Desde la Policía Local se advierte a las familias con menores a su cargo la importancia vital de utilizar sistemas de alumbrado en bicicleta, ya que un ciclista sin iluminación es invisible para el resto de conductores.
Tanto el consistorio como los propios agentes han impulsado una campaña de prevención de tráfico centrada en este asunto.
Equipamiento obligatorio
En la misma se anuncia la composición del equipamiento obligatorio que han de utilizar los menores que vayan en bicicleta: Una luz blanca delantera, una luz roja trasera y una prenda reflectante obligatoria en vías interurbanas.
La alcaldesa de Barx, Esther Vidal, ha comentado a este periódico que, afortunadamente, "hasta la fecha no hemos tenido que lamentar ningún accidente por este tema, por lo que queremos prevenir del peligro que entraña ir con la bicicleta sin ningún tipo de iluminación".
Vidal reconoce que "Barx es un municipio pequeño y hay poco tráfico, por lo que los menores van por ahí con la bici sin tener en cuenta los posibles peligros", añadiendo que "sí que los hay y por eso queremos prevenir antes que curar".
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